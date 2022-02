Nintendo Direct du 9 février : Zelda BOTW 2, Bayonetta, Splatoon, Kirby... Nos prédictions

Lorsqu'on est un fan de Nintendo, il y a des moments immanquables en capacité d'attiser voire de raviver le feu de sa passion et la diffusion d'un nouveau Nintendo Direct en fait évidemment partie. C'est toujours un moment fort- quelque soit le contenu réel de la vidéo précédé pour une intense frénésie confinant parfois à la folie furieuse ou pendant quelques heures tout semble possible : nouvelle IP, remake inattendu, cross-over d'anthologie... Evidemment, les plus sages d'entres-nous diront qu'il vaut mieux ne rien attendre de façon à ne pas être déçu...Mais en même temps, pourquoi se priver de ce petit plaisir et jouer les blasés ? Le jour ou la diffusion d'un Nintendo Direct nous laissera de marbre, il faudra sérieusement penser à se reconvertir ! En conséquence, en attendant le Nintendo Direct de ce soir, le 9 février 2022, nous allons laisser vagabonder notre esprit et essayer de prédire ce que Nintendo nous a préparé sachant que la vidéo durera 40 minutes et qu'elle sera consacrée aux "jeux Nintendo Switch à venir pendant la première moitié de 2022"... Retrouvez donc les prédictions de la rédaction basées sur nos discussions enflammées et rendez-vous ce soir à 23 heures pour voir si on aura viser juste...

Parmi les jeux que l'on attend forcément et qui devrait faire partie du Direct, il y a Splatoon 3. Le jeu a été officialisé il y a tout juste un an mais ne dispose pas encore de date de sortie précise... Il est possible que le jeu soit prêt depuis pas mal de temps, ou en tout cas aurait du sortir bien avant... C'est en tout cas une possibilité qui pourrait expliquer le message caché des vœux de 2020... Quoiqu'il en soit, les développeurs ont eu du temps depuis la sortie de Splatoon 2 (en juillet 2017 ) pour développer un nouvel opus qui réhausse encore le niveau et ne se contente pas d'ajouter de nouvelles armes et de nouveaux stages... On a donc hâte d'en découvrir plus et probablement que le direct nous donnera sa date de sortie. Votre serviteur table pour avril ou mai , alors que notre jeune padawaNM, babidu parie plutôt pour juin . The ggvanrom (le seul, l'unique) pense quant à lui que le jeu qu'il aime qualifié de "Call of de Nintendo, aura droit à son Nintendo Direct dédié.

Nintendo, c'est Mario, Kirby, Animal Crossing mais c'est aussi depuis quelque temps, Bayonetta ! En effet, notre sorcière bien-aimé semble avoir trouvé dans les consoles Nintendo un sanctuaire à sa gloire. Il faut se souvenir que le premier Bayonetta est sorti en 2009 sur la PS3 et la Xbox 360 et que malgré son statut de jeu culte, aucune société ne s'est empressée pour financer une suite... Aucune société, à part Nintendo qui a pu "récupérer" la licence afin d'ajouter une exclusivité "Mature" à son catalogue. Alors, attention, Bayonetta n'est pas une licence Nintendo mais aujourd'hui elle fait incontestablement partie du Nintendoverse. Sorti initialement en 2014, Bayonetta 2 (qui reste une exclusivité Nintendo) a été l'un des grands moments de la vie de la Wii U. Et, évidemment, on espère qu'il en sera de même avec l'épisode 3 sur Nintendo Switch. Pour le moment, il y a cependant pas mal d'inconnues, le jeu restera-t-il dans la droite ligne des deux épisodes précédents (qui partagent le même gameplay avec qq subtilités) et dans ce cas-là saura-t-il apporter quelque chose de nouveau, ou osera-t-il s'aventurer sur des chemins plus audacieux au risque de déplaire aux fans... Comme pour Splatoon 3, le Nintendo Direct devrait nous donner une date de sortie. Si on espère une date proche, Bayonetta 3 est le genre de jeu qui pourrait sortir fin août , début septembre , dans le créneau occupé par Astral Chain, Daemon X Machina ou No More Heroes 3 les années précédentes.

Kirby et le Monde Oublié sera probablement présent. C'est LE gros jeu Nintendo du mois de mars . Cependant, Kirby fête ses 30 ans cette année et Nintendo et HAL Laboratory ont teasé divers projets... Et en fonction de ce qui se prépare, le Nintendo Direct pourrait en dévoiler quelques-uns... On verrait bien par exemple, l'officialisation du retour, en mars, de Kirby 64 : The Crystal Shards sur le Nintendo Switch Online + pack additionnel. On verrait bien aussi la présentation d'un troisième Game & Watch anniversaire tout rose. Ce serait cohérent avec ce que Nintendo a fait les années précédentes avec Mario et Zelda. Il pourrait y avoir aussi une compilation des derniers jeux Kirby de la Wii et de la Wii U... Après, si le programme est trop vaste, Nintendo peut aussi écourter la présence de Kirby et annoncer un Kirby Direct... Mais pas besoin d'en rajouter une couche, on a déjà évoqué tout ceci dans notre news spéciale.

Pikmin fait partie des belles licences de Nintendo. Il y a quelques mois , elle est revenue sur le devant de la scène avec Pikmin BLOOM, une application nous incitant à nous balader... Une application plutôt sympa mais encore faut-il avoir envie de l'utiliser. De plus, il est clair que malgré la présence des Pikmin, on est loin des jeux originaux. Il y a eu des rumeurs sur l'annonce d'un nouveau jeu Pikmin... Se pourrait-il que le fameux Pikmin 4, presque fini en 2015 se rappelle (enfin) à notre bon souvenir ? A moins que Nintendo nous refasse le coup de Hey! Pikmin ?

On dit souvent que l'important pour une console ce sont ses jeux mais la Wii U a prouvé que c'était plus complexe que cela puisque les exclusivités qui ne lui ont pas permis de rencontrer le succès ont fait en partie celui de la Nintendo Switch ! En effet, depuis sa sortie, la Nintendo Switch a "pillé" le catalogue de sa grande sœur. Son plus gros succès est d'ailleurs Mario Kart 8 Deluxe. Cependant après près de cinq ans d'existence, il ne reste plus grand chose "d'exclusif" à la console au GamePad. On en avait fait une liste il y a quelques temps déjà, qui depuis s'est encore réduite... Mais il reste encore des jeux comme Kirby et le pinceau arc-en-ciel par exemple... Seulement le jeu est entièrement tactile (jouable au stylet.) Il y a aussi StarFox Zero qui mériterait bien un remaster sans la jouabilité asymétrique... Seulement vu le traumatisme provoqué par son bide, pas sûr que Nintendo remette le couvert de sitôt. Avec le succès d'Animal Crossing : New Horizons, Nintendo pourrait par contre nous refourguer Animal Crossing : amiibo Festival, et même espérer en vendre ! Mais si Nintendo le ressort, on le verrait plus comme un petit bonus surprise sortant pour les fêtes de fin d'année donc on ne le voit pas forcément annoncer aujourd'hui. Il y a sinon quelques autres titres encore en magasin que Nintendo peut facilement utiliser (voir plus bas) mais le titre qui serait le plus "bankable" serait sûrement Nintendo Land. Ce serait en fait plutôt une nouvelle version avec de nouvelles activités et forcément des adaptations des activités originales de façon à pouvoir jouer en ligne. C'est en tout cas un concept (un monde ou se retrouve toutes les licences Nintendo sous forme de petits jeux) qui a du potentiel et que Nintendo peut en plus agrandir en permanence avec d'autres licences et d'autres activités à acheter à la carte... Une sorte de Nintendo Land Online. Quoiqu'il en soit, à la rédaction, on est plusieurs à penser qu'un portage de jeu Wii U sera annoncé lors du Direct...

Et parmi les possibilités, l'une qui revient le plus souvent c'est le portage de Xenoblade Chronicles X. Comme avec la sortie de Bayonetta 2, celle de Xenoblade Chronicles X fait partie des grands moments de la Wii U. C'est un jeu assez incroyable qui mériterait vraiment une nouvelle chance. On imagine bien une annonce et une sortie proche (avril par exemple) avec en prime l'annonce officielle de Xenoblade 3 pour une sortie en 2023 . Notre Ggvanrom rêve aussi d'une annonce inattendue un Xenoblade Warriors par KOEI TECMO !

Logiquement, chaque année la Nintendo Switch accueille au moins un jeu avec Mario. Lorsque l'on voit le succès des jeux Mario sortis sur Switch jusqu'à présent, on ne voit pas pourquoi Nintendo se priverait d'une telle poule aux œufs d'or, cette année encore surtout qu'en fin d'année , Mario fait ses premiers pas au cinéma avec Super Mario, le Film. Ce serait un comble que le film n'ait pas droit à son adaptation en jeu vidéo ! Lors du dernier Direct (en septembre 2021 ), Shigeru Miyamoto en personne est venu présenter le casting voix du film (voir ici.) Qui sait peut-être qu'on aura droit à d'autres friandises cette fois-ci...

Quant à un nouveau jeu, on pense à Super Mario Odyssey 2. Seulement, si le jeu existe et, soyons fou, si le jeu est présenté lors du Direct, on l'imagine mal sortir dans les six mois à venir voire même cette année . Par contre, pour que l'on est quand même notre dose de Super Mario, Nintendo pourrait, pour nous faire patienter, annoncer un DLC à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury qui s'est très bien vendu l'année dernière ou adapter Super Mario Galaxy 2 comme le premier dans la compilation Super Mario 3D All-Stars (mais en même temps, elle n'est officiellement plus en vente et donc le premier Super Mario Galaxy n'est plus accessible...) Nintendo pourrait aussi en profiter pour adapter Paper Mario : Color Splash à la Nintendo Switch. On n'avait été surpris que Nintendo sorte un épisode original, Paper Mario : The Origami King, mais ils peuvent toujours se rattraper... Quoiqu'il en soit : nouveau jeu, DLC, portage, remake, suite... Il y aura au moins un "nouveau" Super Mario cette année sur Switch. Après, ce "nouveau" Mario sera-t-il présent dans le Nintendo Direct ? Le suspens est à son comble !

Mais peut-être connaissons-nous déjà ce nouveau Mario ! Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope fait partie des évènements attendus de l'année sur Switch et on espère une sortie d'ici peu. Nouveau trailer, date de sortie précise, démo : on est ok pour tout !

Avec le succès de Metroid Dread, la licence Metroid est revenue au centre du game et Nintendo pourrait bien être tenté de l'exploiter avec pourquoi pas un pass d'extension... Evidemment, quant on parle de Metroid, on pense à Metroid Prime 4 qui est en développement depuis... longtemps. Mais, aujourd'hui, personne ne croit que le jeu sortira cette année ... Par contre si Nintendo ne finit pas sa présentation par Zelda, il peut le faire avec un (vrai) teaser de Metroid Prime 4 (et un nouveau titre ?).Le Direct pourrait peut-être aussi enfin annoncer, si ce n'est la sortie de Metroid Prime : Trilogy, tout du moins celle du remaster du premier Metroid Prime- comme une rumeur l'a affirmé il y a peu...

Le Nintendo Switch Online + pack additionnel pourrait avoir droit à une petite bande annonce des prochains jeux N64 ajoutés. On rêverait (sans augmentation de prix) que le pack additionnel voit débarquer le catalogue Game Boy / Game Boy Color comme certaines rumeurs l'ont prédit à un moment. On sait aussi que les jeux du Commodore 64 pourraient revenir sur Switch sans savoir si c'est via une compilation ou le Nintendo Switch Online + pack additionnel.

L'un des jeux N64 qui pourrait revenir sur Nintendo Switch, c'est GoldenEye 007. Il y a eu plusieurs signaux dans ce sens (notamment ICI et LA) et après la publication de Banjo-Kazooie, cela ouvrirait la porte à tout le catalogue Rare de ses années fastes : Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing, Jet Force Gemini, Mickey Speedway USA, Conker's Bad Fur Day, et bien sûr aussi la suite de GoldenEye 007, Perfect Dark.

Il y a eu pas mal de rumeurs annonçant un Mario Kart 9... Mais est-ce bien raisonnable ? Le jeu est, à n'en point douter en développement mais s'il sort, il fera partie des jeux qui accompagneront une New Nintendo Switch un peu plus puissante (quand bien même il serait jouable sur tous les modèles.) L'annoncer comme cela alors que l'épisode 8 est toujours un best seller serait curieux (même si avec Nintendo tout est possible !) Nintendo peut aussi nous présenter un nouveau jeu Donkey Kong. On sait que le personnage va avoir droit à sa propre zone dans le parc d'attraction Super Nintendo World et probablement aussi son propre film (c'est aussi un des persos de Super Mario, le Film) il serait logique que Nintendo le mette en avant avec un nouveau jeu...

Si Nintendo a pioché allégrement dans le catalogue de la Wii U, il le fait aussi dans celui de la 3DS. Après Miitopia, on verrait bien Tomodachi Life revenir à la vie et la 3DS a pas mal de petites pépites. Parmi les licences maison, il y a Fire Emblem. Et si la sortie d'un nouvel opus parait prématurée, celle d'un remaster est possible. On pourrait aussi évoquer le mystérieux projet de Monolith qui revient dans les rumeurs à chaque nouveau Direct. Avec ce Direct, on s 'attend à tout comme découvrir des petits jeux inattendus, de nouvelles IP, le retour d'anciennes licences oubliées comme Waverace... Comme toujours on veut vibrer que ce soit avec de grands jeux ou de plus petits

Evidemment, de nombreux jeux attendus cette année sur Nintendo Switch seront sûrement présents avec de nouvelles images et peut-être aussi pour certains une date ou des précisions : LEGO STAR WARS La Saga Skywalker, Hollow Knight : Silksong, Rune Factory 5, Outer Wilds ou encore Star Wars Hunters... On aura peut-être des infos sur Persona 4 Arena Ultimax qui arrive en mars et, pourquoi pas une annonce concernant l'arrivée de Persona 4 ?On aura peut-être aussi de bonnes nouvelles pour The Delicious Last Course, le DLC de CupHead... Les jeux attendus ce mois-ci ou le mois prochain auront peut-être droit à une démo comme Triangle Strategy (sortie le 4 mars ) Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp (sortie le 12 mars ) ou Chocobo GP...

Il y a eu pas mal de rumeurs sur l'arrivée de différents jeux ou remasters notamment avec la compilation Batman: Arkham Collection ou encore avec le fameux Resident Evil exclusif à la Switch. On aimerait bien aussi que les derniers Tomb Raider débarquent enfin sur Switch. Notez que notre GG réclame des news sur Dragon Quest III HD-2D- merci de faire suivre !

S'il y a au moins un Mario sur Switch par an, il y a aussi au moins un Zelda. logiquement, c'est plié. le Zelda on le connait... Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser à d'autres options.D'abord la sortie sous forme de compilation (ou pas) des remasters de la Wii U : The Legend of Zelda: Wind Waker HD et The Legend of Zelda : Twilight Princess HD. Mais ggvanrom aimerait bien que The Legend of Zelda : Oracle of Ages et de The Legend of Zelda : Oracle of Seasons aient droit au même traitement que The Legend of Zelda : Link's Awakening par Grezzo. Personnellement, j'aimerai un portage de The Legend of Zelda : Tri Force Heroes. C'est un excellent jeu multi mais qui était trop contraignant en solo. Avec un peu de remaniement, il pourrait cartonner sur switch et nous faire patienter jusqu'à un plus gros morceau...

La suite de Zelda Breath of The Wild est LE jeu le plus attendu de l'année. Pour l'instant il est confirmé pour une sortie en 2022. On aimerait croire à de nouvelles infos, voire même à une date de sortie mais ce sera sûrement dans un autre Direct (peut-être celui de l'E3) ou un évènement spécial. On pourrait alors, au moins, espérer découvrir le titre du jeu mais ils emblerait qu'il donne une trop grande indication... Le cauchemar serait de voir Eiji Aonuma nous apprendre un report ! Cela semble tout de même improbable (pour le moment) quelques jours après que Nintendo ait reconfirmé la sortie du jeu pour 2022.

Nous avons toujours dit que lorsque Zelda BOTW sortira, une nouvelle console sortira aussi. Cependant, Nintendo n'est pas obligé de présenter les deux (le jeu et la console) en même temps. Et si une nouvelle console existe bien, elle sera présentée indépendamment, probablement cet été. En tout cas, on ne la voit pas annoncé aujourd'hui.

A l'arrivée, il est clair que tout ce qui est mentionné ici ne sera pas dans le Direct. Nintendo n'aime pas griller toutes ses cartouches en même temps. les Direct ne sont en outre qu'un outil de promotion parmi d'autres. Pour de grosses annonces, il est bien aussi de les individualiser afin de maximiser leur impact. Malgré tout, on espère que le Nintendo Direct de ce soir saura nous surprendre et nous plaire et on a hâte de découvrir tout ceci. Et comme il est dangereux d'y aller seul, on compte sur votre présence ICI MÊME dès 23h.