Resident Evil Revelations 3 en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch, ça se précise...

C'est une rumeur qui court depuis plusieurs mois déjà: Resident Evil Revelations la série dérivée née sur 3DS va avoir droit à un épisode 3 conçu pour la Nintendo Switch. Repéré sous le nom de code Resident Evil Outrage, le jeu n'a cependant toujours pas été officialisé. Pour autant, le titre revient aujourd'hui dans l'actualité grâce à Dusk Golem, un insider qui a déjàç donné des informations sur le titre mais aussi sur Monster Hunter Rise qui se sont révélées exactes (souvenez-vous.);

Selon lui, le jeu devrait être dévoilé prochainement dans la foulée de la sortie de Resident Evil Village prévue début mai et faire partie des célébrations pour le 25eme anniversaire de Capcom. Il sera développé avec le moteur RE Engine de Capcom (comme Monster Hunter Rise) et mettra en vedette, une nouvelle fois, Rebecca Chambers.

Resident Evil Revelations 3 sera un titre exclusif à la Nitnendo switch- tout du moins temporairement (comme Monster Hunter Rise) Dans l'attente d'informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

There's probably some merchandise & other stuff they'll do, but main things for RE's 25th anniversary:

-RE:Verse in March/April, updates through the year

-Village in May

-Infinite Darkness close to Village

-Live-Action Film Reboot in September

-Outrage in late 2021/early 2022

