[Rumeur] Un nouveau Monster Hunter pourrait bientôt être annoncé sur Nintendo Switch

Si la Nintendo Switch est un formidable succès, ses spécificités techniques l'empêchent de recevoir certains "gros" jeux qui cartonnent sur les consoles concurrentes. Par exemple, Monster Hunter World n'est pas sorti sur Nintendo Switch et la console de Nintendo a du se "contenter" de Monster Hunter Generations Ultimate, un portage d'un jeu conçu pour la 3DS... Cependant, on sait que Capcom travaille depuis quelque temps déjà sur un nouveau Monster Hunter, en capacité de "plaire aux étudiants"... Si, depuis on n'en sait pas vraiment plus, un certain AestheticGamer, connu pour avoir annoncé l'adaptation en animé de Shenmue avant que cela ne soit officiel, affirme sur Twitter que Monster Hunter Switch existe bel et bien. Il en est sûr à 100%. D'après lui, le jeu aurait été développé sur une version modifiée du moteur RE Engine que Capcom a utilisé (et utilise) notamment pour les derniers Resident Evil. Et si il ne peut pas dire précisément quand le jeu sera annoncé, il prétend qu'il le sera "bientôt". Alors pour l'instant ce n'est qu'une rumeur, à mettre à côté de la prétendue adaptation de Tata Yoyo en jeu vidéo (nous, on y croit) mais évidemment si une telle annonce est faite un jour, on vous la relaiera.