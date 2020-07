Toujours pas de Monster Hunter World sur Nintendo Switch mais Capcom travaille sur un nouveau Monster Hunter

Si la Nintendo Switch est un succès mondial qui attire les développeurs en tous genres et garantit à la console un catalogue de jeux conséquent, ses spécificités techniques pour ne pas dire ses limitations l'empêchent bien souvent d'envisager sereinement le portage des "gros" titres multi-plateformes qui cartonnent sur les consoles concurrentes. Certains éditeurs comme Bethesda osent tout de même s'y aventurer avec plus ou moins de succès permettant aux possesseurs de la console d'espérer à chaque nouvelle sortie de blockbuster d’espérer... Cependant, est-ce bien raisonnable au vu des compromis qu'il est parfois indispensable de faire pour arriver à un résultat "correct" ?

Parmi les "grands" titres qui ont fait sensation ces dernières années sur PS4 et Xbox One, il y a Monster Hunter World, un titre aux antipodes de Monster Hunter Generations Ultimate disponible sur Nintendo Switch et qui n'est à priori pas prêt de sortir sur Nintendo Switch. En effet, au cours de sa dernière réunion devant les investisseurs, Capcom a réaffirmé qu'un portage sur Nintendo Switch de Monster Hunter World n'était pas envisagé sur Nintendo Switch.

Par contre, la société travaille actuellement sur un nouveau Monster Hunter en capacité de plaire "aux étudiants qui avait notamment les versions Psp et Monster Hunter 3. Alors portage, spin-off ou nouvel opus... Pour l'instant, mystère. On ne sait d'ailleurs pas si ce nouveau jeu sera disponible sur Nintendo Switch mais évidemment nous vous en reparlerons dès que nous aurons de nouvelles informations.