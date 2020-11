Resident Evil Revelations 3 serait actuellement en développement sur Nintendo Switch

A la base, Resident Evil Revelations est l'un des jeux les plus prenants et spectaculaires du catalogue de la 3DS. Sa réalisation de haute tenue, son format épisodique, son gameplay nerveux entre respect et audace (utilisant le deuxième stick...) et son effet 3D très réussi en font un titre mémorable que l'on vous conseille toujours aujourd'hui (mais sur 3DS- ses différents portages sur consoles de salon étant moins percutants.) Après un épisode sympathique et tout à fait honorable, se pourrait-il que Resident Evil ait d'autres révélations à faire ? C'est en tout cas une rumeur qui court sur le net. Un "insider" (en tout cas auto-présenté comme tel) prétend que Capcom développerait en ce moment un épisode de Resident Evil conçu pour la Nintendo Switch. D'après lui, il s'agirait de Resident Evil Revelations 3 et son nom de code pourrait être Outrage.

Le jeu serait pensé pour la Nintendo Switch et son titre final pourrait ne pas faire référence à la série des Revelations. Ce ne serait pas tout à fait une exclusivité Nintendo Switch puisque le jeu pourrait ensuite sortir sur d'autres plateformes (comme le premier opus de la 3DS.) Evidemment, pour l'instant il ne s'agit que d'une rumeur et il faudra voir si elle se confirme- ou pas. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.