Resident Evil : découvrez les premières images du nouveau film qui revient aux origines de la saga

D'ici quelques jours, le nouveau film basé sur les jeux Resident Evil sera sortira au cinéma aux Etats-Unis. Nommé, Resident Evil : Welcom to Raccoon City ce nouveau film tentera de relancer la licence au cinéma après la série de films d'action de Paul W.S. Anderson qui est très souvent décriée. Cette fois-ci, le nouveau réalisateur Johannes Roberts (qui a notamment réalisé The Strangers: Prey at Night) souhaite revenir à la base des jeux, en adaptant les deux premiers jeux de Capcom de la façon la plus fidèle. Le film devrait donc être plus orienté horreur qu'action. Signalons tout de même que les producteurs derrière le film sont les mêmes que ceux des films de Paul W.S. Anderson. En attendant de découvrir la première bande annonce, les premières images du film viennent d'être publiées et nous vous les laissons découvrir ci-dessous. Pour rappel, nous avions déjà montré des images du manoir Spencer qui sert de décor au film dans une news précédente (voir ici.)

Resident Evil : Welcom to Raccoon City sortira en Europe le 21 novembre prochain . Au casting on retrouvera Kaya Scodelario (Le Labyrinthe), Hannah John-Kamen (bientôt Red Sonja) Robbie Amel (Upload) ou encore Avan Jogia (Retour à Zombieland)