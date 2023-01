Resident Evil - L'opus original revient en musique dans une édition Triple Vinyle

Alors que les joueurs Nintendo Switch redécouvrent au fur et à mesure la saga Resident Evil, notamment avec l'arrivée des versions Cloud, l'heure est venue de faire un petit bond dans le passé. 1996, découverte des joueurs du Resident Evil original sur PS1. Mais ce n'est pas du jeu que nous allons parler aujourd'hui, plutôt de sa bande-son. Laced Records, Capcom et Just for Games viennent de signer un partenariat pour ressortir la BO originale du premier Resident Evil dans une édition triple vinyle. En attendant la sortie de cette collection le 19 mai 2023, nous vous laissons apprécier ci-dessous un premier aperçu visuel.

Cette nouvelle édition comprend la bande-sonore du jeu original de 1996, inédite au format vinyle (le double vinyle déjà disponible contenant les musiques du remake de 2002). De plus, de nombreux remix et arrangements viendront augmenter l'expérience audio des fans de la saga. Le tout sera pressé sur trois vinyles noirs 180g de qualité audiophile, rangés dans des pochettes cartonnées illustrées, protégées dans un boxset rigidedont l'illustration rappellera à toute une génération de joueurs leur souvenir de jeu le plus effrayant… Cette sortie sera disponible le 19 mai 2023.