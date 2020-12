Resident Evil : le manoir Spenser se dévoile dans le reboot du film

Sorti initialement sur Playstation en 1996, le premier Resident Evil est un chef d'œuvre qui a non seulement créé un genre, le "survival horror" (même s'il ne faudrait pas oublier "Alone in The Dark...) mais aussi révolutionné la narration dans les jeux vidéo avec ses rebondissements, son suspens, ses cinématiques et ses cardages imposés façon film d'horreur. Depuis le jeu est devenu une licence incontournable et surexploitée notamment au cinéma avec une série de sinistres films passant totalement à côté de l'essence même des jeux...

Alors lorsque l'on apprend que Resident Evil va avoir droit à un nouveau départ au cinéma avec un Resident Evil Reboot, on ne peut qu'être curieux (et avoir envie d'aller allumer un cierge) surtout lorsque les auteurs promettent un film plus fidèle aux premiers jeux mettant l'accent sur l'horreur et la peur... Prévu (logiquement) en 2021 , le film se laisse aujourd'hui approcher avec quelques images du fameux manoir Spencer qui était littéralement l'un des personnages du jeu d'origine. Retrouvez ces images sur cette page et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.