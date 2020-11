Capcom leak : Resident Evil 4 Remake, Dragon's Dogma 2, Onimusha New-York Mega Man Match... Le catalogue Capcom des quatre prochaines années dévoilé ?

En début de mois, les serveurs de Capcom ont été piratés... Depuis des leaks (ou, en français, des fuites) inondent la toile. On vous en déjà relayé ici avec les précautions d'usage et c'est avec les mêmes précautions que nous vous présentons des titres de jeux censés former le catalogue de Capcom pour les quatre années à venir. Un catalogue dans lequel on retrouve de nombreuses grosses licences connues avec notamment des remakes, notamment celui de Resident Evil 4 ou encore des retours comme le hit Dreamcast Power Stone. Evidemment, même si cette liste est réelle, elle ne contient pas forcément tous les jeux en développement et elle peut encore évoluer. On se doute bien aussi que tous ces titres, même s'ils existent, ne sortiront pas sur Nintendo Switch- en tout cas pas sur le modèle actuel (mais d'ici 2024...) De plus, elle peut tout aussi bien être fausse surtout qu'on y retrouve pas mal de licences réclamées par les joueurs. Quoiqu'il en soit retrouvez cette liste publiée sur le forum ResetEra ci-dessous.

MONSTER HUNTER Stories 2 (T1 21)

SHIELD (T3 21)

RESIDENT EVIL OUTRAGE (T4 21)

REGOLITH (T4 FY21)

"INDIES 2" (T1 FY22)

"INDIES 2 PORT" (T2 FY22)

DRAGON 'S DOGMA 2 (T2 FY22)

STREET FIGHTER 6 (T3 FY22)

MEGA MAN MATCH (T3 22)

RESIDENT EVIL 4 REMAKE (T4 22)

ONIMUSHA NEW WORK (T4 22)

MH NS G (T4 22)

SHIELD G (T4 22)

MONSTER HUNTER 6 (T2 23)

RESIDENT EVIL APOCALYPSE (T3 23)

CAPTAIN COMMANDO (T4 23)

SUPER STREET FIGHTER 6 (T4 23)

NEW C (T1 24)

FINAL FIGHT REMAKE (T2 24)

POWER STONE REMAKE (T3 24)

NEW B (T4 24)

ULTRA STREET FIGHTER 6 (T4 24)

RESIDENT EVIL HANK (T4 24)

Alors que pensez-vous de cette liste ? Y a-t-il des jeux qui vous intéressent déjà ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Resetera