[Mise à jour] Liste des derniers jeux exclusifs Wii U qui n'ont pas encore été adaptés sur Nintendo Switch

Depuis sa sortie, la Nintendo Switch remporte un formidable succès. Un succès que la console doit avant tout à son concept, parfaitement exécuté, mais aussi à son catalogue de titres divers et variés. La Nintendo Switch fait d'ailleurs la démonstration éclatante que, contrairement à ce que l'on entend souvent : les jeux ne font pas tout ! En effet, les jeux qui cartonnent aujourd'hui sur Nintendo Switch sont ceux qui à la base n'ont pas permis de faire décoller les ventes de la Wii U !

Simples portages, remasters, éditions Deluxe ou vraies/fausses suites : le catalogue de la Wii U est une vraie mine d'or pour la Nintendo Switch qui y trouve sans effort des hits instantanés : Splatoon, Super Mario Maker, Mario Kart 8, Pokken Tournament, Donkey Kong Country : Tropical Freeze, Captain Toad, Hyrule Warriors, Bayonetta 2, New Super Mario Bros U... Nintendo n'aurait vraisemblablement pas pu sortir autant de hits à la suite sur Nintendo Switch si ces jeux n'avaient pas d'abord été conçu sur Wii U. Et ce n'est pas fini !

En janvier dernier, nous avions fait la liste des exclusivités Wii U qui n'avaient pas encore été adaptés sur Nintendo Switch (voir ici) Depuis, la liste s'est raccourcie de trois titres importants : The Wonderful 101, sorti en mai dernier dans une version remasterisée, Pikmin 3 qui arrive en octobre prochain en édition Deluxe et Super Mario 3D World qui aura droit à une version étendue l'année prochaine . Il est donc temps de faire une petite mise à jour autant qu'une petite piqûre de rappel sur les jeux qui restent à ce jour uniquement jouables sur Wii U... Pour combien de temps, par contre ? Ça, c'est une autre histoire !

Liste des dernières jeux Nintendo toujours exclusifs sur Wii U

Considéré comme l'une des meilleures exclusivités de la Wii U, Xenoblade Chronicles X est un jeu impressionnant par sa narration, son univers fantastique voire fantasmagorique et surtout son open world gargantuesque. C'est un jeu exigeant et prenant qui mérite largement d'être (re)découvert par un grand nombre de joueurs. Sachant que Xenoblade Chronicles (de la Wii) a été porté cette année sur Nintendo Switch, on peut penser que l'étape suivante sera d'y amener Xenoblade Chronicles X. Quoiqu'il en soit, en attendant, si vous voulez y jouer, c'est sur Wii U que ça se passe !

Project Zero : la Prêtresse des Eaux Noires (voir notre test de 2015)

Depuis plusieurs années, la série des Project Zero / Fatal Frame qui avait su faire frissonner les possesseurs de Playstation lors de âge d'or des survival horror (avec Resident Evil, Silent Hill et Forbidden Siren...) est devenue une exclusivité Nintendo. Depuis, deux épisodes sont sortis sur Wii (un wiimake de l'épisode 2 et un excellent épisode 4, demeuré bizarrement inédit en Occident.) Il y a eu aussi Spirit Camera, un spin off étonnant conçu pour la 3DS et enfin ce Project Zero : la Prêtresse des Eaux Noires sorti en exclusivité sur Nintendo Wii U. Conçu pour utiliser le GamePad a la place de la "camera obscura, cet épisode visuellement très beau restait très classique dans son déroulement et ses situations ce qui, d'un côté était un peu décevant, de l'autre était la garantie d'un jeu de qualité et d'une bonne dose de frissons... On espère vraiment que la série va revenir sur Nintendo Switch et que cet épisode ( (mais aussi le 4, inédit) pourra avoir une seconde chance avec un gameplay plus classique.

Nintendo Land (voir notre test de 2012)

Nintendo Land est un titre incompris et injustement boudé par les joueurs (même par nous) lors de sa sortie. Il est vrai que Nintendo nous l'a très mal vendu lors de la présentation de la Wii U en le présentant comme le gros titre du lancement de la console en capacité de faire rêver les joueurs car il réunissait douze licences bien-aimées des joueurs. Seulement si en théorie, douze licences d'un coup cela semble mieux qu'une seule, en pratique les joueurs qui espéraient, comme à chaque lancement d'une nouvelle console, un "gros" jeu de la trempe d'un Super Mario 64, d'un Twilight Princess ou d'un Breath of The Wild ne pouvaient qu'être déçus en découvrant leurs licences préférées totalement transformées avec des Mii en guise de Samus ou de Link !

Près de sept ans plus tard, les choses sont différentes et le jeu apparaît pour ce qu'il est : un titre éminemment fun à plusieurs et plein de petits jeux avec de belles références et des idées à foison. On peut espérer que Nintendo reprenne son ouvrage sur Switch et nous offre un titre plus abouti avec, par exemple, une place Nintendo Land (gratuite) dans laquelle les joueurs pourraient (vraiment) se rencontrer et accéder aux différentes attractions à acheter indépendamment les unes des autres et jouables, cette fois, en ligne. En tout cas, le concept a du potentiel et certains mini jeux sont très réussis et facilement adaptables sur Switch (surtout en incluant le jeu en ligne ce qui permettrait aux joueurs de jouer des rôles différents.) Il est d 'ailleurs étonnant que Nintendo n'ait pas déjà repensé son titre qui aurait pu être un super fer de lance pour le Nintendo Switch Online (mais Nintendo devrait nous engager, ça irait plus vite !)

En attendant, si vous possédez la Wii U et que vous avez des amis (ça peut servir parfois) Nintendo Land reste une valeur sûre.

Kirby et le pinceau arc-en-ciel (voir notre test de 2015)

Kirby et le pinceau arc-en-ciel est tout simplement une petite friandise sucrée qui est une version simplifiée de l'excellent Kirby et le Pinceau du Pouvoir qui a fait la réputation de la NDS. Contrairement aux autres jeux de la Wii U, le titre était conçu quasi exclusivement pour être joué sur le GamePad avec l'écran tactile, l'écran télé ne servant que pour le jeu multi. Ainsi, il semble difficile d'imaginer le titre débarquer un jour sur Switch même si Kirby est très populaire. En tout cas, ce ne sera sûrement pas une priorité et c'est dommage. Si vous avez une Wii U, n'hésitez pas, le jeu (comme réalisé en stop motion avec des personnages et des décors en pâte à modeler) est très beau, et très sympa à jouer.

The Legend of Zelda: Wind Waker HD (voir notre test de 2014)

Chef d'oeuvre de la GameCube, le Zelda en Toon Shading a eu droit à un très beau portage sur Wii U avec The Legend of Zelda: Wind Waker HD et Nintendo pourrait très bien le porter sur Nintendo Switch. L'année prochaine la licence Zelda fête ses 35 ans. peut-être qu'on aura le droit à un Zelda 3D All-Stars ?! Plus vraisemblablement, on peut espérer que Nintendo s'arrange pour que tous les épisodes de la série soient disponibles sur Nintendo Switch. Bien que pensé pour mettre en avant la pertinence d'avoir deux écrans en permanence sous le nez (avec l'inventaire à gérer en temps réel sur le GamePad) The Legend of Zelda: Wind Waker HD était aussi jouable en Off-TV. En somme, un portage d'un portage qui ne devrait pas coûter beaucoup de ressources à Nintendo, ce qui devrait plaider en sa faveur !

The Legend of Zelda : Twilight Princess HD (voir notre test de 2016)

The Legend of Zelda : Twilight Princess HD est aussi un solide portage de la Wii U. Il faut dire aussi que le titre est une petite merveille avec des donjons aux mécanismes de folie ! Evidemment, comme pour The Legend of Zelda: Wind Waker HD on pouvait préférer l'original mais difficile de faire la fine bouche devant un tel titre qui aligne autant de morceaux de bravoure. Logiquement chaque année, Nintendo publie un nouveau titre Zelda sur Nintendo Switch, donc on peut espérer y retrouver un jour cet opus... En plus, on peut penser qu'à terme Nintendo fera en sorte que tous ces grands jeux soient jouables sur sa console. A Nintendo de faire en sorte que les joueurs ne préfèrent pas se tourner vers les émulateurs...

StarFox Zero (voir notre test de 2016) et StarFox Guard (voir notre test de 2016)

Ce StarFox c'est un peu la malédiction (j'entend d'ailleurs la musique de Jerry Goldsmith) Des présentations hasardeuses, des sorties repoussées, des rumeurs et des problèmes dans le développement, et finalement une sortie sur Wii U qui ne convainc pas (même accompagné d'un excellent titre bonus : StarFox Guard) Pourtant, le jeu est plutôt beau et enchaîne des situations variées et spectaculaires... Le problème, c'est que Miyamoto a voulu à tout prix en faire le chantre du gameplay asymétrique. Sauf qu'entre le début de son développement et sa sortie, tout le monde (joueurs comme développeurs) avaient compris que regarder deux écrans différents en même temps, c'était juste pas possible et qu'à moins d'en faire un élément de gameplay perturbateur (comme dans Zombi U) c'était la catastrophe assurée. Malheureusement, il semblerait que Miyamoto se soit entêté et le résultat c'est que StarFox Zero est un titre au gameplay laborieux qui ne révèle ses subtilités qu'aux plus acharnés (et contorsionnistes) d'entres nous ! Le porter sur Switch, obligerait les développeurs à se focaliser sur un gameplay classique (et, on l'espère, compréhensible ) et pourrait lui offrir une seconde chance. Alors StarFox Double Zero bientôt sur Switch ?

A noter que StarFox Guard qui était un "petit" jeu plutôt réussi ne pourrait être porté sur Switch qu'avec un mode en ligne obligatoire. C'est en tout cas un petit jeu amusant, vestige justement de la grande époque du gameplay asymétrique. Au moins c'était fun, frais et plein d'idées ! Là encore, n'hésitez pas à y jouer avec des amis. Ambiance assurée !

Devil’s Third (voir notre test de 2015)

C'était censé être une "grosse" exclusivité de la Wii U, un peu comme Bayonetta 2 mais finalement le projet de Tomonobu Itagaki (débuté quelques années plus tôt sur 360 et récupéré par Nintendo) va faire "pshittt" en sortant quasiment dans l’indifférence générale. Devil’s Third est un titre foutraque qui part un peu dans tous les sens mais reste malgré tout sympathique à condition de le prendre comme une série B.. Alors, le jeu peut-il revenir sur Switch ? A moins d'une pétition monumentale de fans en colère, on en doute... Mais sait-on jamais ?

Animal Crossing : amiibo Festival

Voilà un jeu tout à fait curieux dont l’intérêt réside surtout dans la possibilité d'obtenir deux amiibo à bas coût. A part ça, lapincompris. C'est un titre unique en son genre parfait pour les bébés de trois mois, les hérissons et toute personne un tant soit peu snob. Bref, qu'est-ce qu'on attend pour y (re)jouer !

Yoshi's Woolly World (voir notre test de 2015)

Ce Yoshi est adorable sur bien des points. Il se trouve entre Kirby : au Fil de l’aventure et Yoshi's Crafted World. Il pourrait bien être porté sur Switch même s'il a eu déjà droit à une excellente version 3DS : Poochy & Yoshi's Woolly World. Xenoblade Chronicles a eu aussi droit à une version new 3DS et il est bien ressorti sur Nintendo Switch... Donc tout est possible !

Paper Mario : Color Splash (voir notre test de 2015)

Cette année, Nintendo a surpris tout le monde en annonçant, Paper Mario : The Origami King un nouvel opus dans la lignée du précédent, Paper Mario : Color Splash officiellement dernière exclusivité Wii U. Un nouveau jeu qui dans le fond ressemble énormément à l'ancien dans ses mécanismes tout en étant différent dans la forme. Et si beaucoup de joueurs on tendance à dire que les deux jeux se valent, de notre côté, on préfère (de peu) Color Splash qui est délirant sans partir dans le gros n'importe quoi du jeu de la switch ou on pourrait rencontrer une merguez qui fait du vélo sans que cela ne choque personne Comme de nombreux jeux Wii U, il avait lui aussi quelques features nécessitant de jouer avec deux écrans notamment pour découper des parties du décor au stylet ou encore lors des combats à base de cartes, en choisissant ses cartes sur le GamePad pour l'envoyer sur l'aire de combat (sur la télé.) Des passages décriés (surtout pour les cartes) mais ce sera facile et même salvateur pour le jeu de s'en passer. D'ailleurs, on retrouve des équivalent de ces passages (donc adaptés à la Switch) dans The Origami King.

Game & Wario (voir notre test de 2013)

Game & Wario fait partie de la première fournée des jeux Wii U, à l'époque ou Nintendo mettait en avant le gameplay asymétrique. Contrairement aux épisodes de WarioWare, le jeu propose des mini-jeux plutôt longs jouables avec les deux écrans. Seulement comme un film à sketch, le résultat est inégal et peu convaincant. Deux trois mini-jeux sont amusants et il y a des petites idées à retenir mais en fait, le titre montre surtout les limites du gameplay asymétrique... On l'imagine mal revenir sur Switch et il fait parti des titres qui ont de bonnes chances de rester exclusif à la Wii U à moins d'une refonte totale. Par contre certains petits seront peut-être repris dans d'autres titres Nintendo avec des mini-jeux selon l'adage qui veut que "rien ne se perd, tout se récupère" !

Art Academy : Atelier

Art Academy est une série de jeux vidéo qui permet d'apprendre les base du dessin et de la peinture grâce à une série de leçons et d'outils très bien pensés. Déclinée sur 3DS en version Disney et Pokémon, la version Wii U était assez classique mais plutôt efficace grâce au stylet parfaitement adapté à l'écran résistif du Gamepad. Elle disposait en outre d'une version simplifiée façon palette graphique à petit prix nommée SketchPad. Art Academy : Atelier restera probablement exclusif à la Wii U mais une version spécialement conçue pour la Nintendo Switch pourrait finir par sortir.

En résumé voici la liste des jeux qui restent à ce jour exclusifs à la Wii U

Il y a aussi Mario Tennis : Ultra Smash, Mario Party 10 et Mario et Sonic à Rio qui devraient rester exclusifs à la Wii U puisque la Switch a eu ses propres épisodes (à moins qu'ils ne soient portés façon CV.) La Wii U a aussi eu droit à Wii Party U, Wii Sports Club​ ou encore Wii Fit U, des titres liés à la Wii / Wii U que l'on voit mal réadaptés à la Switch mais dont on retrouvera peut-être quelques idées et mini-jeux (comme dans 51 WorldWide Games.)

Alors cette liste va-t-elle encore changer dans les mois à venir ? N'hésitez pas à faire vos pronostics et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

