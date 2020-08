Nintendo Wii : Top des jeux Wii qu'on aimerait voir adapter sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch est désormais un succès incontestable. Son concept et sa conception ont séduit, porté par un catalogue solide d'exclusivités mais aussi de très nombreux jeux différents, nouveaux et anciens. Ainsi, la console de Nintendo ressemble parfois à un véritable musée- même si malheureusement, contrairement à la Wii U, la Nintendo switch n'a pas vraiment de Console Virtuelle si on excepte les jeux Nes et Super Nintendo dispo pour les abonnés au Nintendo Switch Online...

On se demande souvent quels sont les jeux Wii U qui vont débarquer sur Nintendo Switch (comme ici et on vous en fera bientôt une mise à jour... ) car il nous semble évident que tout le catalogue de la Wii U finira par arriver sur Switch. Mais la Nintendo Switch pourrait très bien accueillir des jeux des catalogues de toutes les autres consoles Nintendo que ce soit la GameBoy, la N64, la GameCube ou même la NDS (grâce à l'écran tactile de la console) ou encore celui de la Wii, les Joy-Con pouvant avantageusement remplacer le couple Nunchuck-Wiimote !

Et justement, cela nous a donné une idée... Quels jeux Wii, et, de préférence, quelles exclusivités Wii, pourraient revenir sur la Switch, soit en remaster soit en CV ? Contre toute attente, on s'est rendu compte qu'il y en avait pas mal. Pas forcément tous des chefs d'oeuvre (et il y a même dans le lot des "nanars") mais des jeux sympas qui méritent d'être (re)joués ou découverts... Entre les jeux Nintendo évidents, les nombreux rails shooter, les exclus improbables comme ou encore les party-games... Il y a du choix et pour tous types de joueurs ! Elle est pas belle, la Wii !?

Evidemment, tous les jeux ne reviendront pas sur Nintendo Switch et si on devait faire un premier choix, voilà douze titres qui nous semblent dignes d'intérêt pour un retour. Au pire, vous pouvez toujours vous les procurer pour y jouer sur votre Wii ou votre Wii U.

Douze jeux Wii que l'on aimerait retrouver sur Nintendo Switch

12 : Metroid Other M

Souvent mal aimé ou mal considéré, Metroid Other M est pourtant un jeu très intéressant tant il fait la jonction entre les deux Metroid (2D et 3D) tout en restant finalement fidèle à l'esprit d'aventures et d'exploration des jeux d'origine. Son "erreur" a peut-être été de vouloir a tout prix humaniser son héroïne pour en dévoiler les faiblesses alors que derrière son (ses) armure(s) le personnage apparaît plus comme un archétype que chaque joueur peut interpréter à sa façon... Il n'en reste pas moins que le jeu bénéficie d'une très belle réalisation de la Team Ninja (avec une étonnante palette de couleurs) et de pas mal de séquences fortes, Un jeu, assurément à redécouvrir. A noter qu'une version téléchargeable du titre est disponible sur Wii U

11 : A Shadow's Tale / Lost in Shadow

Sorti en 2010/2011, A Shadow's Tale est un casse-tête étonnant dans l'ambiance n'est pas sans rappeler celle d 'Ico (chef d'oeuvre des Playstation) Il s'agit d'un "petit" jeu qui demande de jouer avec l'ombre et la lumière pour progresser. Il est vraiment très prenant avec une vraie montée en puissance... Bizarrement, le jeu a d'ailleurs été, lui aussi, réédité sur Wii U, preuve que le potentiel du jeu a été décelé...

10 : Muramasa: The Demon Blade

Muramasa: The Demon Blade est un jeu d'action-aventure en 2D sorti en 2009 sur Wii. Visuellement très beau, rappelant les estampes japonaises, dans le pur esprit des productions de Vanillaware a qui l'on doit notamment Odin Sphère et Dragon 's Crown, le jeu a eu droit quelques années plus tard a une version Rebirth sur Ps Vita avec de nouveaux DLC payants (mais sans traduction FR...) On pourrait imaginé une re-renaissance sur Switch de ce classique enchanteur.

9 : No More Heroes 2: Desperate Struggle

Sorti en 2010 sur Wii, ce jeu fait évidemment suite au classique iconoclaste de Suda 51. Il est passé un peu inaperçu et à même pu décevoir à cause de certains choix. D'abord plus de ville ouverte mais une succession de séquences délirantes et totalement barrées (avec même une maison hantée !) avec un scénario dans lequel le meurtre est justifié par le désir de vengeance ! Pour autant, le jeu ne se prend pas la tête et il semble s'être bonifié avec le temps... Surtout comparée aux derniers jeux de Suda 51 qui semble plus intéressé par la forme et les cinématiques délirantes que apr le fond et le gameplay de ses jeux... Sachant que le titre est à ce jour encore une exclusivité Wii et que l'on annonce le retour du premier opus pour la sortie du numéro 3, on peut espérer que cet opus 2 méconnu revienne lui aussi sur le devant de la scène...

8 : Disaster : Day of Crisis

Développé par Monolith Soft a qui l'on doit notamment les Xenoblade et qui est désormais une des filiales qui compte chez Nintendo, Disaster : Day of Crisis est probablement l'un des meilleurs jeux catastrophe sortis jusqu'à présent. Très spectaculaire, mélangeant l'aspect survie, le réalisme et l'action façon "arcade", le jeu est rempli des séquences fortes et immersives nous plaçant au cœur de l'action. Il a, semble-t-il, été conçu dans la douleur mais il n'en reste pas moins un jeu impressionnant à redécouvrir aujourd'hui.

7 : Zack et Wiki : Le Trésor de Barbaros

Sorti en 2007 sur Wii, Zack et Wiki : Le Trésor de Barbaros est un jeu unique en son genre sur console puisqu'il mélange l'aventure, les énigmes et le point'n click de façon efficace et adorable. Développé pour Capcom, le jeu est un classique d'une étonnante maîtrise avec de superbes graphismes, des énigmes amusantes, des personnages bien conçus, des bruitages et une bande son mémorables avec en prime une réalisation de haute volée. Bref, le jeu est une petite merveille. On en redemande !

6 : MadWorld

Lorsque l'on achète une console Nintendo. On sait que l'on aura forcément de grands jeux Nintendo mais aussi des exclusivités tiers (même temporaires) étonnantes. MadWorld en fait partie.Edité par SEGA, MadWorld est le premier jeu de PlatinumGames. Il est incroyable tant dans le fond que dans la forme. Inspiré par le travail de Franck Miller sur Sin City avec en prime un bel hommage à John Carpenter et son inoubliable New-York 1997, le jeu a du style et de la classe avec son univers et ses personnages de comics en noir et blanc (avec un peu de jaune et beaucoup de rouge !) Assumant son hyper violence avec jubilation tout en cultivant un second degré permanent- de façon à rendre supportable cette ultra violence (ultra-stylisée) le jeu est évidemment pas à mettre entre les mains de tous les joueurs (surtotu que certains auront peut-être du mal à s'y retrouver) mais le jeu qui n'est sorti que sur Wii gagnerait forcement à être remastérisé. On vote pour !

5 : Metroid Prime 3 : Corruption / Metroid Prime Trilogy

Le passage de la 2D a la 3D est un passage délicat pour bien des jeux. Parfois ça passe, parfois ça casse... Autant dire que pour Metroid, le passage à la 3D est une grande réussite notamment par son ambiance fantastique et son univers étrange et désolé. Le plus fort c'est que les 3 épisodes sont réussis de la même façon ! La réalisation des jeux est d 'ailleurs assez sidérante. A part leur définition, ils pourraient ressortir tel quel aujourd'hui ! Mélangeant l'action et la réflexion, les trois jeux sont très immersifs mais chacun a ses propres petits particularités. Le premier est très contemplatif, le second est plus sombre, stressant et difficile. Quant au troisième, il a une narration plus poussée avec un côté hollywoodien, de nombreux personnages et des rebondissements à foison et même des dialogues in-game. Metroid Prime 3 est l'épisode conçu pour la Wii et notamment pour être joué avec le couple Wiimote-Nunchuck. Dans son sillage, les deux premiers ont été réadaptés à "la nouvelle façon de jouer"... Aujourd'hui si les trois épisodes revenaient sur Switch, il faudrait qu'ils proposent les deux jouabilité (classique et "nouvelle".) en sadaptant à celle du 4... Evidemment encore faut-il que Metroid Prime 4 sorte... Et apparemment ce n'est pas gagné !

4 : Epic Mickey

Sorti en 2010 (une année faste pour la Wii- sans doute la meilleure) Epic Mickey est à ce jour encore une exclusivité Wii. Le jeu est un chef d'oeuvre et une véritable perle rare pour tous les amoureux de Disney (des débuts.) Sombre et nostalgique, avec un style graphique étonnant et une bande son inoubliable, le jeu n'en demeure pas moins féerique avec des tas de séquence mémorables. Le gameplay, conçu pour le couple Wiimote-Nunchuck est parfait. On regrettera peut-être que l'idée des bonnes et des mauvaises actions n'influent finalement si peu sur le déroulement du jeu mais ce n'est qu'un détail. Un jeu sortira ensuite sur 3DS mais décevra tout comme la suite multi-plateforme (à la demande des dirigeants s'imaginant multiplier les bénéfices par le nombre de plateforme) Seulement, c'est bien connu, en voulant plaire au plus grand nombre, on prend le risque de ne plaire à plus personne...

3 : Project Zero 4 : Le Masque de l'Éclipse Lunaire

Episode exclusif conçu pour la Wii, Project Zero 4 est sorti en 2008 au japon uniquement. Bizarrement, le jeu, un temps prévu en Europe avec une date de sortie (et même des publicités l'annonçant dans les magazines spécialisés) disparaîtra subitement des planning sans aucune explication ! Depuis, Project Zero 4 est un épisode mythique. probablement l'un des meilleurs jamais conçus notamment grâce à son gameplay immersif parfaitement conçu pour le couple Wiimote-Nunchuck. Un gameplay qu sera repris (mais de façon moins pertinente) dans le Wiimake de l'épisode 2 qui par contre et sorti en Europe- ce qui esta ssez incompréhensible ! Nintendo possédant désormais la licence serait bien inspiré de la remettre sur le devant de la scène. les fans n'attendent que ça.

2 : The Legend of Zelda : Skyward Sword

Skyward Sword est un épisode étonnant. Son style graphique (avec ses petites touches de couleurs pastels) que l'on qualifie parfois de "Disney japonais" lui donne d'emblée une coloration féerique à part. Censée nous raconter la genèse de la saga (mais commençant par une légende- ce qui n'est pas logique) le jeu a divisé les fans- en même temps depuis OOT, c'est quasiment toujours le cas. Avec cet opus, Nintendo avait pourtant déjà voulu revoir les conventions qui régissent la saga avec des choix très radicaux : plus d'alternance du jour et de la nuit, plus de plaine d'Hyrule ni d'Epona et plus de villages et quasiment plus de villageois...Avec en prime une carte resserrée et un level design conçu en escalier permettant dans un même monde restreint de créer plusieurs surfaces de jeu (faisant repasser plusieurs fois le joueur dans les mêmes endroits voire dans les mêmes donjons !) Des partis pris osés qui sont en fait le parfait opposé de ceux de Breath of The Wild qui au contraire va ouvrir les espaces, éclater le scénario, laisser une liberté totale aux joueurs et revenir au contemplatif...

Cependant la magie est bien présente dans Skyward Sword. Les donjons et leurs énigmes sont incroyables avec au centre des items et des armes particulièrement bien pensés et utilisés. la maniabilité à la Wiimote est osée (sûrement une obligation de papy Miyamoto- quant il a une idée dans la tête, il ne l'a pas dans les genoux) mais on s'y fait et cela fonctionne parfaitement. le jeu dispose aussi d 'une galerie de personnages très réussis... Notamment Ghirahim, échappé d'un manga des années 70 qui combat à l'épée, Fay l'esprit poétique et mutin qui dansent à la surface de l'eau, le Banni qui surgit des entrailles de la terre...., La représentation d 'Impa est aussi assez fabuleuse.

Bref, le jeu pourrait s'adapter parfaitement aux spécificités de la Switch (et être adapté aussi à une jouabilité classique- faudra pas le dire à papy) Si tous les mario 3D débarquent sur Switch cette année peut-être que les Zelda 3D suivront l'année d'après ? Y a-t-il une objection dans la salle ?

1 : Super Mario Galaxy 1 et 2

A la première place, ce n'est pas un mais deux jeux Wii que l'on place au dessus de tout : les deux Super Mario Galaxy ! La preuve que Nintendo peut faire de grands jeux Mario 3D intelligents qui plaisent aux gamers et au grand public sans obligatoirement niveler le niveau de difficulté par le bas comme dans Super Mario 3D World (qui a d'énormes qualités par ailleurs) qui aligne des boss ridicules qui ne servent à rien tellement on peut les mettre minable en moins de deux.

Bénéficiant d'un concept génial et (littéralement) renversant ou les surfaces de jeux en 3D sont placées sur des planètes les délimitant, les Super Mario Galaxy bénéficient aussi et surtout d'une réalisation magistrale. Si objectivement le second est mieux maîtrisé avec son concept de vaisseau Mario et ses niveaux alignés les uns après les autres, le premier reste supérieur par bien des aspects, ne serait-ce que par son côté féerique mariant la magie et la Sf ( notamment avec l'observatoire de l'espace et Harmonie...) Mais attention, les deux jeux sont des chefs d'oeuvre !

Quant on pense que les deux jeux sont sortis à trois ans d'intervalles, on se demande ce que fait Nintendo aujourd’hui alors qu'ils n'ont officiellement plus qu'une console à s'occuper ?! Mais bref, avec de l'aventure, des énigmes et des idées à foison, les deux Super Mario Galaxy sont comme des cadeaux de Noël capables de transformer chaque gamer en petites filles ou en petits garçons avec des étoiles plein les yeux ! On veut du rêve ! (Et Super Mario Galaxy 3 tant qu'on y est.)

Si nos douze jeux ont été sélectionnés avec soin, il reste évidemment des tas et des tas de jeux Wii qui pourraient revenir d'une façon oud 'une autre sur Switch. Notamment :

Les Sonic de la Wii : Sonic and The Secret Rings, Sonic et le Chevalier Noir et Sonic Colours . Trois Sonic originaux, pas prétentieux pour un sou, avec des défauts mais aussi beaucoup de qualités !

de la Wii : et . Trois Sonic originaux, pas prétentieux pour un sou, avec des défauts mais aussi beaucoup de qualités ! Red Steel et Red Steel 2 : Ubisoft fait souvent des efforts pour s'adapter aux spécificités des consoles Nintendo.

et : Ubisoft fait souvent des efforts pour s'adapter aux spécificités des consoles Nintendo. The Lapins Crétins : La Grosse Aventure - Un jeu méconnu, poétique et délirant (lorgnant du côté de Katamary Damacy) A redécouvrir.

- Un jeu méconnu, poétique et délirant (lorgnant du côté de Katamary Damacy) A redécouvrir. Little King's Story : encore un jeu étonnant mariant la simulation, l'action et l'aventure

: encore un jeu étonnant mariant la simulation, l'action et l'aventure Wii Sports Resort : Nintendo au sommet de son art avec ce jeu proposant des activités ludiques et immersives

: Nintendo au sommet de son art avec ce jeu proposant des activités ludiques et immersives Pandora's Tower : sombre, tragique et même gore, voilà un jeu sorti en fin de Wii (réédité sur Wii U) qui mériterait une deuxième troisième chance.

: sombre, tragique et même gore, voilà un jeu sorti en fin de Wii (réédité sur Wii U) qui mériterait une troisième chance. The Last Story : encore un jeu de fin de Wii qui s'est fait éclipsé par le succès de Xenoblade. Pourtant le jeu avait, sur le papier, tout pour plaire. Développé par Hironobu Sakaguchi, le papa des Final fantasy

: encore un jeu de fin de Wii qui s'est fait éclipsé par le succès de Xenoblade. Pourtant le jeu avait, sur le papier, tout pour plaire. Développé par Hironobu Sakaguchi, le papa des Final fantasy Mario Strikers Charged Football : Mario et ses potos dans un jeu de foot très stylé et stylisé

Mario et ses potos dans un jeu de foot très stylé et stylisé Silent Hill : Shattered Memories : un remake étonnant du premier opus qui malheureusement sépare de manière trop voyante les scènes d'angoisse aux scènes d'exploration (enlevant fatalement de la peur dans ces moments) mais des séquences immersives et de folies furieuses !

: un remake étonnant du premier opus qui malheureusement sépare de manière trop voyante les scènes d'angoisse aux scènes d'exploration (enlevant fatalement de la peur dans ces moments) mais des séquences immersives et de folies furieuses ! Deadly Creatures : encore une exclue étonnante dans laquelle on dirige une tarentule ou un scorpion. prenant et très réussi

: encore une exclue étonnante dans laquelle on dirige une tarentule ou un scorpion. prenant et très réussi Dead Space Extractio n : L'un des meilleurs rail shooters de la Wii. jouable en plus à deux !

n : L'un des meilleurs rail shooters de la Wii. jouable en plus à deux ! Donkey Kong Country Returns : un jeu de plate-forme ou chaque séquence est un casse-tête : brillant

: un jeu de plate-forme ou chaque séquence est un casse-tête : brillant Wario Land: The Shake Dimension : Wario au sommet de sa... de ses formes. Un must

: Wario au sommet de sa... de ses formes. Un must Fragile Dreams : un jeu de Tri-Crescendo poétique et prenant

un jeu de Tri-Crescendo poétique et prenant Goldeneye 007 : un remake oublié mais o combien réussi du jeu culte de Rare

: un remake oublié mais o combien réussi du jeu culte de Rare Mushroom Men : un univers très SF des années 50 pour un bon jeu d'aventure

un univers très SF des années 50 pour un bon jeu d'aventure Trauma Center : les trois (et même 4) épisodes : mélangeant manga, simulation et réalisme !

: les trois (et même 4) épisodes : mélangeant manga, simulation et réalisme ! Tatsunoko vs. Capcom : Ultimate All-Stars : un jeu de combat avec les héros de la Bataille des planètes ! Culte

: Ultimate All-Stars : un jeu de combat avec les héros de la Bataille des planètes ! Culte Indiana Jones and the Staff of Kings : un jeu exclusif assez réussi dans le pur esprit de la saga de Spielberg

: un jeu exclusif assez réussi dans le pur esprit de la saga de Spielberg Ju On : The Grudge : un jeu façon maison hanté amusant et/ou horrible selon les points de vue

: un jeu façon maison hanté amusant et/ou horrible selon les points de vue Kirby's Adventure Wii : l'un des meilleurs Kirby

: l'un des meilleurs Kirby Kirby : Au Fil de l'Aventure - un jeu adorable

- un jeu adorable Boom Blox et sa suite : des jeux façon chamboule-tout imaginés par... Steven Spielberg !

: des jeux façon chamboule-tout imaginés par... Steven Spielberg ! Dragon Quest Swords : un des rail-shooters dont la Wii est la spécialiste

: un des rail-shooters dont la Wii est la spécialiste House of Dead 4 : Overkill : reprenant l'image des séries Z, bourré d'idées et d'humour. Un must du genre.

reprenant l'image des séries Z, bourré d'idées et d'humour. Un must du genre. Resident Evil The Umbrella Chronicles : The Darkside Chronicles : deux rail-Shooters très réussis

deux rail-Shooters très réussis Excite Truck et Excitebots : des jeux de courses qui ont leur communauté de fans

: des jeux de courses qui ont leur communauté de fans Alice au Pays des Mères Vieilles* : un jeu français étonnamment réussi pour une adaptation de film (et la version NDS, dans un autre genre, tout autant)

: un jeu français étonnamment réussi pour une adaptation de film (et la version NDS, dans un autre genre, tout autant) Nights: Journey of Dreams : une suite tardive nunuche et rococo. On adore.

: une suite tardive nunuche et rococo. On adore. Pikmin et Pikmin 2 (nouvelle façon de jouer) : les versions Wii de deux chef d'oeuvre

(nouvelle façon de jouer) : les versions Wii de deux chef d'oeuvre Endless ocean 1 & 2 : envoûtant et inégalés dans leur genre

: envoûtant et inégalés dans leur genre Castlevania Judgement : un jeu de combat étonnant. Horrible pour les uns, génial pour les autres

: un jeu de combat étonnant. Horrible pour les uns, génial pour les autres Final fantasy Crystal Chronicles : The Crystal Bearers - un titre un peu boursouflé qui part un peu dans tous les sens, mais qui ne manque pourtant ni de souffle (quoiqu'un peu tout de même) ni d'ambition

- un titre un peu boursouflé qui part un peu dans tous les sens, mais qui ne manque pourtant ni de souffle (quoiqu'un peu tout de même) ni d'ambition Dead Rising: Chop Till You Drop : une version spéciale de Dead Rising , très drôle et prenante

: une version spéciale de , très drôle et prenante Soulcalibur Legends : un jeu... Improbable

: un jeu... Improbable Wii Party : un titre convivial qui reste un must dans sa catégorie

un titre convivial qui reste un must dans sa catégorie Super Paper Mario : un épisode brillant qui joue avec les perspective, la 2D et la 3D.

: un épisode brillant qui joue avec les perspective, la 2D et la 3D. The Kore Gang : un jeu délirant et amusant

: un jeu délirant et amusant Wii Music : un jeu incompréhensible ou incompris. Probablement hyper en avance sur son temps- même encore aujourd'hui

: un jeu incompréhensible ou incompris. Probablement hyper en avance sur son temps- même encore aujourd'hui Link's Crossbow Training : tant qu'à nous ressortir la version HD de Twilight Princess...

Avec tout ça, vous avez une bonne sélection de (plus ou moins bons) jeux Wii à faire ou à connaître et qu'on aimerait, peut-être revoir un jour ou l'autre. Si cet article vous a plus, n'hésitez pas à nous le dire et on fera la même chose pour la GameCube, la N64 ou même la 3DS et la NDS...

*juste pour être sûr qu'il y a au moins une personne qui lit cette page.