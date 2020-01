Wii U : 20 exclusivités qui n'ont pas encore été portées sur Nintendo Switch

Quoiqu'on on en dise, la Wii U a, malgré son échec, su satisfaire une partie de sa base de joueurs grâce à une série "d'exclusivités" mémorables, comme les autres consoles Nintendo l'ont toujours fait auparavant dans des contextes différents. (notamment la Wii avec des titres comme Super Mario Galaxy, MadWorld, No More Heroes II, Epic Mickey, Super Mario Galaxy, Muramasa, etc...) Nintendo a toujours fait en sorte d'assurer des exclusivités maison solides avec d'autres en provenance d'éditeurs-tiers parfois plus surprenantes. Ainsi même avec un échec, la Wii U a assuré un quota minimum de titres de qualité plutôt appréciable. En effet, en seulement quatre ans, la console aux deux écrans a su aligner un nombre assez conséquent de "bons gros jeux", suffisamment pour qu'aujourd'hui Nintendo s'en servent allègrement pour alimenter celui de la Nintendo Switch ! En même temps, c'est devenu une habitude, les "nouvelles" consoles ne se gênent plus pour ressortir les hits des consoles passées pour garnir à moindre coût leur catalogue mais aussi pour permettre à de nouvelels générations de découvrir des jeux illustres ou ayant déjà fait leurs preuves. Ainsi, depuis son lancement, la Nintendo Switch a repris à son compte pas mal de titres sortis sur Wii U soit quasiment tel quel ou dans des versions Deluxe (comme Mario Kart 8, New Super Mario Bros. U ou Captain Toad) soit dans de vraies-fausses suites (comme Splatoon 2 ou Super Mario Maker 2.)

Et ce n'est évidemment pas fini car il reste encore quelques bons titres sortis sur Wii U qui pourraient tout à fait trouver leur place sur Nintendo Switch. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons réunis toutes les exclusivités Nintendo de la Wii U pouvant encore être adaptés sur Nintendo Switch. Un petit voyage vers un passé pas si lointain qui, pour notre part, nous a donné plus d'une fois l'envie de ressortir notre bon vieux GamePad.

Alors, quels jeux Wii U vont être adaptés sur Switch ? Faîtes votre choix et n'hésitez pas à nous livrer vos envies en commentaire.

Liste des dernières exclusivités Nintendo sorties sur Wii U

Super Mario 3D World (voir notre test de 2013)

Super Mario 3D World est le remaster le plus évident surtout si on part du principe que Nintendo veut sortir un Mario (et un Zelda) par an sur sa dernière console. Il y a aussi des signes : on retrouve désormais le jeu en habillage dans Super Mario Maker 2 et c'est aussi une attraction du Super Nintendo World qui s'apprête à ouvrir au Japon pour les jeux olympiques (voir ici.) Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est un excellent titre multijoueur bourré d'idées et de féerie... Il y a des tas de niveaux incroyables (souvenez-vous) et c'est vraiment un jeu très convivial. Evidemment, le jeu ne pourra pas être porté bêtement et Nintendo devra forcément le retravailler, certains niveaux ayant été conçus pour être joués via l'écran tactile du GamePad (même si on pouvait déjà s'y soustraire.) On peut de toute façon espérer du contenu supplémentaire (des niveaux ou des modes) et, pourquoi pas, la possibilité de jouer en ligne. Quoiqu'il en soit, pas besoin d'être un "insider" pour prédire l'arrivée prochaine de Super Mario 3D World sur Nintendo Switch. Rendez-vous la semaine prochaine ?

Pikmin 3 (voir notre test de 2013.)

Mêlant la tactique, l'exploration et un univers fantastique foisonnant, Pikmin est une licence incontournable du Nintendoverse qui n'a aucun équivalent par ailleurs. Sortie en 2013, Pikmin 3 est une franche réussite de par sa réalisation sans faille, son gameplay calibré et son level design de très haute volée sans même parler de son ambiance inimitable et son bestiaire délirant. Un portage qui devra être un peu retravailler même si comme beaucoup de jeux de la Wii U, le titre proposait de très nombreuses façons de jouer : couple wimmote-nunchuck, Gamepad, stylet, double écran, etc. Evidemment la sortie de Pikmin 3 ( sur Switch pourrait inciter Nintendo à proposer ENFIN dans la foulée le fameux Pikmin 4 qui, souvenez-vous était d'après Shigeru Miyamoto "presque fini" en septembre 2015 (rires)... Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Paper Mario : Color Splash (voir notre test de 2015)

Dans la lignée des opus 3DS, ce Paper Mario est officiellement la dernière exclusivité Nintendo de la Wii U (le Zelda étant aussi sorti sur Switch.) C'est un titre plein de malice et d'humour qui est très agréable à jouer même s'il reste toujours éloigné de la formule originelle. Comme de nombreux jeux Wii U, il avait lui aussi quelques features nécessitant de jouer avec deux écrans notamment pour découper des parties du décor au stylet ou encore lors des combats à base de cartes, en choisissant ses cartes sur le GamePad pour l'envoyer sur l'aire de combat (sur la télé.) Des passages décriés (surtout pour les cartes) mais ce sera facile et même salvateur pour le jeu de s'en passer !

Xenoblade Chronicles X (voir notre test de 2015)

Considéré comme l'une des meilleures exclusivités de la Wii U, Xenoblade Chronicles X est un jeu impressionnant par sa narration, son univers fantastique voire fantasmagorique et surtout son open world impressionnant. C'est un jeu exigeant et prenant qui mérite largement d'être (re)découvert par un grand nombre de joueurs. Sachant que Xenoblade Chronicles (de la Wii) va être porté sur Switch, on peut penser que l'étape suivante sera d'y amener Xenoblade Chronicles X

Project Zero : la Prêtresse des Eaux Noires

Depuis plusieurs années, la série des Project Zero / Fatal Frame qui avait su faire frissonner les possesseurs de Playstation lors de âge d'or des survival horror (avec Resident Evil, Silent Hill et Forbidden Siren...) est devenue une exclusivité Nintendo. Depuis, deux épisodes sont sortis sur Wii (un wiimake de l'épisode 2 et un excellent épisode 4, demeuré bizarrement inédit en Occident), Spirit Camera, un spin off est sorti sur 3DS et enfin ce Project Zero : la Prêtresse des Eaux Noires sorti en exclusivité sur Nintendo Wii U. Conçu pour utiliser le GamePad a la place de la "camera obscura, cet épisode visuellement très beau restait très classique dans son déroulement et ses situations. La garantie d'une bonne dose de frisson... On espère que la série va revenir sur Switch et que cet épisode ( (mais aussi le 4) pourra avoir une seconde chance avec un gameplay plus classique.

The WonderFul 101 (voir notre test de 2013)

Exclusivité PlatinumGames pour la Wii U, The WonderFul 101 est un jeu d'action et de stratégie délirant dans lequel on reconnaît bien la patte du célèbre studio japonais. Hommage aux vieilles séries japonaise mais aussi américaines (on pense aux sentinelles de l'Air) est un titre survitaminé avec un humour ravageur- un peu comme dans Viewtiful Joe. C'est un titre dont le retour a déjà été plus ou moins été teasé par Platinum et qui serait assez facile à porter sur switch- les features du GamePad embrouillant le joueur plus qu'autre chose...

Nintendo Land (voir notre test de 2012)

Nintendo Land est un titre incompris, injustement boudé par les joueurs (même par nous) lors de sa sortie. Il faut dire que Nintendo nous l'a très mal vendu lors de la présentation de la Wii U en le présentant comme le gros titre du lancement de la console en capacité de faire rêver les joueurs; l'idée étant de proposer dès le départ, non pas une licence mais douze d'un coup ! Seulement si sur le papier, l'idée était louable, en pratique les joueurs espéraient comme à chaque lancement de nouvel console un "gros" jeu de la trempe d'un Super Mario 64, d'un Twilight Princess ou d'un Breath of The Wild qui justifie à lui seul l'achat de la console et remplacer cela par douze mini jeux, même fun, avec des Mii déguisés en Samus ou en Link, ce n'était pas tout à fait la même chose.Près de sept ans plus tard, les choses sont différentes et le jeu apparaît pour ce qu'il est : un titre éminemment fun à plusieurs. On peut espérer que Nintendo reprenne son ouvrage sur Switch et nous offre un titre plus abouti avec, par exemple, une place Nintendo Land (gratuite) dans laquelle les joueurs pourraient (vraiment) se rencontrer et accéder aux différentes attraction sà acheter indépendamment les unes des autres.jouables et jouables, cette fois, en ligne. En tout cas, le concept a du potentiel et certains mini jeux sont très réussis et facilement adaptables sur Switch (surtout en incluant le jeu en ligne ce qui permettrait aux joueurs de jouer des rôles différents.)

Kirby et le pinceau arc-en-ciel (voir notre test de 2015)

Kirby et le pinceau arc-en-ciel est tout simplement une petite friandise sucrée qui est une version simplifiée de l'excellent Kirby et le Pinceau du Pouvoir qui a fait la réputation de la NDS (tout en restant néanmoins très réussie.) Contrairement aux autres jeux de la Wii U, le titre était conçu quasi exclusivement pour être joué sur le GamePad avec l'écran tactile, l'écran télé ne servant que pour le jeu multi. Ainsi, il semble difficile d'imaginer le titre débarquer un jour sur Switch même si Kirby est très populaire. En tout cas, ce ne sera pas une priorité.

The Legend of Zelda: Wind Waker HD (voir notre test de 2014)

Chef d'oeuvre de la GameCube, le Zelda en Toon Shading a eu droit à un très beau portage sur Wii U avec The Legend of Zelda: Wind Waker HD et Nintendo pourrait très bien le porter sur Nintendo Switch.

The Legend of Zelda : Twilight Princess HD (voir notre test de 2016)

The Legend of Zelda : Twilight Princess HD est aussi un solide portage de la Wii U. Il faut dire aussi que le titre est une petite merveille avec des donjons aux mécanismes de folie ! D'ailleurs, sachant que le jeu est mémorable sur bien des points, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas déjà été porté sur Switch !

StarFox Zero (voir notre test de 2016) et StarFox Guard (voir notre test de 2016)

Ce StarFox c'est un peu la malédiction (j'entend d'ailleurs la musique de Jerry Goldsmith) Des présentations hasardeuses, des sorties repoussées, des rumeurs et des problèmes dans le développement, et finalement une sortie sur Wii U qui ne convainc pas (même accompagné d'un excellent titre bonus : StarFox Guard) Pourtant, le jeu est plutôt beau et enchaîne des situations variées et spectaculaires... Le problème, c'est que Miyamoto a voulu à tout prix en faire le chantre du gameplay asymétrique. Sauf qu'entre temps, tout le monde a compris que regarder deux écrans différents en même temps, c'était juste pas possible et qu'à moins d'en faire un élément de gameplay (comme dans Zombi U) c'était la catastrophe assurée. Résultat : StarFox Zero est un titre au gameplay laborieux pour le plus grand nombre et il ne révèle ses subtilités qu'aux plus acharnés (et contorsionnistes) d'entres nous ! Le porter sur Switch, obligerait les développeurs à se focaliser sur un gameplay classique (et, on l'espère, compréhensible ) et pourrait lui offrir une seconde chance. Alors StarFox Double Zero bientôt sur Switch ?

A noter que StarFox Guard qui était un "petit" jeu plutôt réussi ne pourrait être porté sur Switch qu'avec un mode en ligne obligatoire.

Devil’s Third (voir notre test de 2015)

C'était censé être une "grosse" exclusivité de la Wii U, un peu comme Bayonetta 2 mais finalement le projet de Tomonobu Itagaki (débuté quelques années plus tôt sur 360 et récupéré par Nintendo) va faire "pshittt" en sortant quasiment dans l’indifférence générale. Devil’s Third est un titre foutraque qui part un peu dans tous les sens mais reste malgré tout sympathique à condition de le prendre comme une série B.. Alors, le jeu peut-il revenir sur Switch ? A moins d'une pétition monumentale de fans en colère, on en doute... Mais sait-on jamais ?

Animal Crossing : amiibo Festival

Voilà un jeu tout à fait curieux dont l’intérêt réside surtout dans la possibilité d'obtenir deux amiibo à bas coût. A part ça, lapincompris. C'est un titre unique en son genre parfait pour les bébés de trois mois

Yoshi’s Woolly World (voir notre test de 2015)

Ce Yoshi est adorable sur bien des points. Il se trouve entre Kirby : au Fil de l’aventure et Yoshi's Crafted World. Il pourrait bien être porté sur Switch même s'il a eu déjà droit à une excellente version 3DS : Poochy & Yoshi's Woolly World. Xenoblade Chronicles a eu aussi droit à une version new 3DS et il revient bien sur Switch... Donc tout est possible !

Pour finir, voici quelques autres exclus Nintendo sortis sur Wii U et qui risquent de le rester.

Game & Wario (voir notre test de 2013)

Game & Wario fait partie de la première fournée des jeux Wii U, à l'époque ou Nintendo mettait en avant le gameplay asymétrique. Contrairement aux épisodes de WarioWare, le jeu propose des mini-jeux plutôt longs jouables avec les deux écrans. Seulement comme un film à sketch, le résultat est inégal et peu convaincant. On l'imagine mal revenir sur Switch...

C'est aussi le cas pour une poignée d'autres titres qui ne reviendront pas, sauf peut-être en version console virtuelle comme Wii Fit U, Wii Party U et Wii Sports Club, survivants et représentants de l'ère Wii ou encore Mario Tennis : Ultra Smash, Mario Party 10 et Mario et Sonic à Rio qui ont depuis, chacun eu leur épisode dédié sur Nintendo Switch

En résumé, voici la liste des dernières exclusivités Nintendo sorties sur Wii U

Voilà, ce panorama est terminé. N'hésitez pas à nous livrer vos envies et vos prédictions mais aussi à signaler une erreur ou un oubli. De plus, si cet article vous a plu et que vous n'êtes pas rassasié, nous en ferons un autre prochainement sur les exclusivités Wii qui pourraient elles aussi venir garnir le catalogue de la switch entre deux nouveautés.