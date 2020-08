The Legend of Zelda : Skyward Sword listé par Amazon sur Nintendo Switch

Est-ce qu'un stagiaire chez amazon a tenu à enflammer la Toile, en faisant une fausse annonce ou en publiant une fiche produit un peu plus tôt que prévu ? Alors que plusieurs journalistes et autres amoureux de Nintendo nous affirment avoir entendu depuis des mois des bruits de couloirs sur le portage de The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch, la boutique en ligne amazon vient d'aller encore plus loin dans la démarche.

En effet, la plateforme anglaise amazon.uk vient de créer une page dédiée à The Legend of Zelda : Skyward Sword, listé pour la Nintendo Switch. Bien sûr cela n'est pas une affirmation officielle, et nous attendrons de toute manière confirmation de la part du principal intéressé : Nintendo.

VOIR AUSSI : NOTRE TOP DES JEUX WII QUE L'ON AIMERAIT VOIR SUR NINTENDO SWITCH

Source : Amazon