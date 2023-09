Hideki Kamiya (Okami, Bayonetta...) quitte PlatinumGames

Hideki Kamiya, le célèbre (et anticonformiste) producteur et réalisateur de jeu (à qui l'on doit notamment Okami et Bayonetta) vient de faire une annonce fracassante. le 12 octobre prochain , il quittera PlatinumGames, le studio qu'il a contribué à créer en 2007 (avec notamment MadWorld, Astral Chain ou encore Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon). Ce départ est le fruit d'une longue réflexion et n'a, semble-t-il pas été une décision facile à prendre. Sans en dire plus, le trublion des créateurs de jeux vidéo nous demande cependant de garder les yeux ouverts pour découvrir ce qu'il nous prépare toujours "à la manière de Hideki Kamiya".

Sur le réseau X de PlatinumGames, un message a été publié pour annoncer le départ d'Hideki Kamiya, le remercier pour sa contribution et lui souhaiter le meilleur pour la suite. C'est assurément une grosse perte pour le studio... Alors ou va aller Hideki Kamiya ? Et que nous réserve-t-il ? Une affaire à suivre...

,

As announced on the official PlatinumGames X account,

I will be leaving PlatinumGames on October 12, 2023.

This came after a lot of consideration based on my own beliefs.

and was by no means an easy decision to make.

(1/2)