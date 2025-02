Star Fox Zero, MadWorld et d'autres jeux supprimés du site de PlatinumGames alors que de nombreux artistes emblématiques ont quitté le studio

Comme ailleurs, tout fout le camps chez PlatinumGames !

En quelques mois à peine, le studio a connu une vague de départs sans précédent incluant Abebe Tinari (le réalisateur de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon), Takahisa Taura (le réalisateur d'Astral Chain), Kenji Saito (principal réalisateur de Metal Gear Rising), Masaki Yamanaka (concepteur des personnages de The Wonderful 101) Yusuke Miyata (le réalisateur de Bayonetta 3) et, last but not least, Hideki Kamiya le papa de Bayonetta et d'Okami- ce dernier étant parti pour divergences de convictions.

Certains d'entre eux se sont d'ailleurs retrouver le temps d'une "soirée arrosée" (immortalisée par le cliché ci-dessous), prêts pour de nouvelles aventures, ailleurs, alors que l'on sait qu'Hideki Kamiya est déjà attelé à la suite d'OKAMI pour le studio CLOVERS.

Avec tout ça, on peut se demander comment PlatinumGames va pourvoir rester au sommet, même s"il est déjà impliqué dans Ninja Gaiden 4 avec la Team Ninja et Xbox Game Studios et que, comme le dit Abebe Tinari, c'est l'occasion pour de nouveaux talents d'émerger.

En attendant, PlatinumGames a fait le ménage sur son site internet supprimant de son catalogue les références à plusieurs jeux : MadWorld, StarFox Zero, Transformers: Devastation, Sol Cresta et Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan.

Par ailleurs, le fameux Project G.G. qui aurait du être le premier titre de PlatinumGames entièrement auto-financé (et qui était lié à Hideki Kamiya) a lui aussi disparu du site.

Si les raisons de ces retraits ne sont peut-être pas toutes les mêmes, le producteur JP Kellams (ancien de chez PlatinumGames) a regretté sur X, que le studio efface une partie de son histoire mais aussi qu'en tant "que personne fière d'avoir travaillé sur ces jeux", il se sentait " profondément insulté par cela".

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Saw this on ResetEra, and I have no idea why they did it, but @platinumgames erasing its history on its website is extremely regrettable. I wonder if the pulled the carpet tiles out of the lobby, too. As someone proud of working on those games, I feel deeply insulted by this. pic.twitter.com/a1rmAMO0Tc — JP Kellams (@synaesthesiajp) February 1, 2025

Source : Nintendolife