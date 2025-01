Hideki Kamiya, le papa d'Okami, qualifie de racailles et de pires des ordures les responsables des fuites concernant la Nintendo Switch 2

Nintendo a finalement dévoilé officiellement sa Nintendo SWITCH 2 avec un trailer qui en donne un premier aperçu.

Cependant, si c'est une étape importante, pour tous les fans qui suivent un tant soit peu l'actualité, il n'y avait rien de particulièrement surprenant dans ce trailer puisque les visuels de la console et certaines de ses spécificités avaient déjà fuité sur le net depuis plusieurs jours .

Une situation qui a fait réagir, Hideki Kamiya, le célèbre développeur à qui l'on doit notamment Bayonetta ou encore Okami, et qui vient, justement, d'officialiser le développement de la suite d'Okami, à la surprise générale. Une surprise qu'il a visiblement apprécié de préserver et qui lui a permis de vivre un vrai moment de partage avec les fans du jeu original.

Evidemment, Nintendo ne pourra pas se targuer d'une telle osmose... Une situation qui a vraiment irrité Hideki Kamiya qui, sur ses réseaux, n'a pas hésité à dire les termes avec son franc parler habituel.

Retrouvez ci-dessous une traduction approximative de ses messages.

La suite d'Okami a surpris tout le monde lors de son annonce... Et maintenant que je me suis bien amusé avec tous les fans, je pense du fond du cœur que....

Toutes les personnes qui ont divulgué des informations sur la Switch 2 ou ont participé aux fuites devraient être maudites pour le reste de leur vie et avoir toujours de la merde sur la semelle de leurs chaussures lorsqu'elles rentrent chez elles...

Les divulgâcheurs de merde n'agissent que pour leur propre plaisir et leur propre satisfaction, non seulement ils ne profitent à personne, mais ils causent toutes sortes de pertes d'opportunités; ce sont des racailles parmi les racailles qui n'ont rien fait dont ils puissent être fiers envers les autres. Ce sont les pires des ordures. Ils devraient donc être jetés hors de l'atmosphère, couverts de merde de la tête aux pieds... Et cesser de penser et d'errer pour toujours...

Ces faiseurs de merde occupent une position de responsabilité qui leur permet d'accéder à des informations que seule une poignée de personnes connaissent, et pourtant ce qu’ils font n’est rien d’autre que l’expression d’un désir immonde d’approbation sans la moindre once de rationalité. Ce sont des gens honteux.

Ce ne sont pas les fabricants dont les secrets ont été dévoilés que l'on doit blâmer; ce sont ces salauds qu'il faut blâmer, et il faut les écraser au plus vite...