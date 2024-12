OKAMI : le jeu culte de Clover va avoir droit à une suite développée par Hideki Kamiya - Premiers visuels et détails

On se demandait ce qu'allait faire Hideki Kamiya après son départ de PlatinumGames. Nous voilà fixé : il va donner une suite à Okami !

Cela fait des années que le créateur fait savoir à qui veut l'entendre qu'il est prêt à donner une suite au jeu culte de Clover qui, malgré des ventes initiales décevantes sur PS2, est devenu au fil du temps le symbole de l'art dans les jeux vidéo et l'un des jeux les plus aimés des gamers.

Dévoilé lors de THE GAME AWARDS, le jeu n'a pour le moment pas de titre (autre que OKAMI SEQUEL) et aucune plateforme n'a encore été annoncée. On espère avoir plus d'infos très prochainement.

En attendant, retrouvez le premier teaser du jeu et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Retrouvez ICI toutes les infos sur les Game Awards 2024

>CLIQUEZ ICI POUR LIRE LE TEST D'OKAMl SUR NINTENDO SWITCH<

Production is about to begin on Okami Sequel! We are so ready to experience the next evolution of this thrilling universe. @OkamiOfficial #TheGameAwards pic.twitter.com/ildklvg87z