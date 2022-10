Hideki Kamiya "éternellement redevable à Nintendo" pour Bayonetta 3

Alors que le premier Bayonetta avait fait l'impasse sur les consoles Nintendo, à l'époque de sa sortie en 2019 , l'épisode suivant, le bien nommé Bayonetta 2, est sorti en 2014 , en exclusivité sur Wii U. Depuis, la sorcière de l'Umbra se sent bien sur consoles Nintendo. La preuve, encore une fois avec le dernier opus, Bayonetta 3, exclusif, cette fois, à la Nintendo Switch. Hideki Kamiya, le papa de Bayonetta a déjà expliqué que c'est grâce à Nintendo que la sorcière a pu revenir après le premier titre, les autres éditeurs ne se bousculant pas pour financer une suite. Dans une entrevue publiée par Famitsu, Hideki Kamiya a exprimé une nouvelle fois sa gratitude et dit à quel point il était "éternellement redevable à Nintendo" pour Bayonetta 3. Hideki Kamiya voulait absolument faire ce troisième épisode et à priori, grâce à Nintendo, il a pu le faire. Alors est-ce qu'un jour Bayonetta 3 sortira sur d'autres plateformes ? Ce n'est actuellement pas à l'ordre du jour mais tout est possible- on l'a vu avec The Wonderful 101 : Remastered. Rappelons tout de même que jusqu'à présent Bayonetta 2 reste une exclusivité Nintendo.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

Voir aussi :

Et aussi au sujet de la polémique autour du doublage du jeu :