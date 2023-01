Bayonetta 3 reçoit une grosse mise à jour et passe en version 1.2.0 - Démo Cereza disponible, gameplay Viola ajusté, améliorations... Tous les détails

Bayonetta 3 est l'une des belles exclusivités de 2022 de la Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu délirant et généreux comme PlatinumGames en a le secret qui replace la sorcière de l'Umbra au firmament des meilleurs personnages de jeu vidéo. Si vous possédez le jeu, sachez qu'il vient de recevoir une "grosse" mise à jour apportant pas mal de corrections et de nouveautés. Le gameplay de Viola, moins pertinent que celui de Bayonetta, y est ajusté et pas mal de petits changements ont été effectués pour rendre le jeu plus facile. Par ailleurs, la démo cachée de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon ne l'est plus. Alors que jusqu'à présent, il fallait trouver trois petites clés cachées dans les niveaux (dont une réservée aux très bons joueurs) pour déverrouiller un Livre spécial, désormais la démo est disponible dès lors que l'on peut accéder aux Portes de l'Enfer (voir notre vidéo de la démo ICI). Retrouvez ci-dessous la traduction des notes de mise à jour de Bayonetta 3 publiées par Nintendo.com.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

Bayonetta 3 - Notes de mise à jour 1.2.0 (Sortie le 10 janvier 2023)



Ajustements du combat

Ajustement de la fenêtre d'activation de Viola pour " Blocage " et des conditions d'activation du "Witch Time". Ajout d'une fenêtre d'activation du blocage après le relâchement du blocage (pendant l'animation de relâchement). Ajout d'une animation supplémentaire lorsque le "Witch Time" prend effet, rendant son activation plus facile à réaliser. La durée allouée du "Witch Time", et sa fenêtre d'activation ont été allongées. Désormais, lorsque le blocage est activé lorsque le joueur est attaqué, le joueur recevra l'effet des dégâts, mais le blocage réussira et activera le "Witch Time". Désormais, le combo peut continuer (avec le décalage d'esquive) lorsque le joueur utilise Blocage pour activer le "Witch Time". Si l'entrée Blocage est utilisée de manière répétée, la durée du "Witch Time" accordée diminuera.



Des ajustements ont été effectués pour empêcher l'entrée d'évasion de Viola et l'entrée d'invocation de Chouchou d'activer Wink Slave tout en maintenant l'invincibilité si elles sont utilisées en succession rapide.

Les armes "Simoon", "Tartare" et les attaques de charge de Viola peuvent désormais continuer à se charger, même si elles sont esquivées ou bloquées.

"Wink Slave" peut désormais être activé par les combos "PKP*" et "PKK*" pour les armes "Pilier G", "Dead End Express" et "Cassiopée".

*P est un coup de poing, et K un coup de pied

Lorsque vous équipez les accessoires "Infernal Communicator" et "Pulley's Butterfly" pour invoquer des diables et des papillons, il est désormais possible d'annuler le mouvement d'invocation en esquivant ou en bloquant.

Niflheim

Les conditions d'étape de Niflheim suivantes ont été modifiées pour réduire la difficulté :

Scène de Niflheim Conditions modifiées Chapitre 2 Verset 5(Casual à Expert) Limite de temps de 120 secondes remplacée par une limite de temps de 150 secondes Chapitre 3 Verset 4 (Casual à Expert) Deux vies augmentées à trois vies Chapitre 5 Verset 2 (casual à expert) Limite de temps de 150 secondes remplacée par une limite de temps de 180 secondes Chapitre 6 verset 8 (casual à expert) Deux vies augmentées à trois vies Chapitre 9 Verset 8 (casual à expert) Limite de temps de 60 secondes remplacée par une limite de temps de 80 secondes Chapitre 10 Verset 1 (casual à expert) Limite de temps de 140 secondes remplacée par une limite de temps de 160 secondes Chapitre 12 Verset 5 (casual à expert) Une vie augmentée à deux vies

Modes de jeu



Les conditions d'obtention des "Clés tricolores" nécessaires pour ouvrir le "Vieux livre d'images" ont été facilitées.

Les "Clés tricolores" seront automatiquement disponibles sur l'écran de sélection des chapitres dès qu'il sera possible d'accéder aux "Portes de l'enfer".

Même si le joueur a déjà accès aux Portes de l'Enfer, ou a déjà obtenu une ou deux clés, il obtiendra automatiquement les clés restantes lorsqu'il se rendra sur l'écran de sélection des chapitres après avoir appliqué la mise à jour.

Autres changements

Des ajustements ont été apportés aux coffres au trésor Golem trouvés dans les étapes.

Les limites de temps ont été augmentées et la difficulté a été diminuée.

L'animation de fragmentation du coffre de Golem peut maintenant être accélérée avec le bouton B.

Des ajustements ont été effectués pour réduire les situations de mauvaise visibilité de la caméra.

Équilibre du jeu ajusté.

Correction de bugs

Correction d'un bug dans le verset 5 du chapitre 7 qui empêchait la progression lorsque certaines actions étaient effectuées en contrôlant Chouchou.

Correction d'un problème avec l'accessoire "Cantique de Durga" dans lequel son effet n'était pas appliqué à certaines attaques.

Correction d'un problème où l'utilisation de la compétence "Fouet de servitude (pression longue P ou K*)" d'Alruna dans certaines situations entraînait la mort instantanée des ennemis.

Correction d'un problème où l'utilisation de la compétence "Crow Within" (pression longue J*)" avec "Scarborough Fair" et "Love is Blue" faisait avancer le joueur de manière significative dans certaines conditions.

Correction d'un problème à cause duquel les animations de Bayonetta ne s'exécutaient pas correctement lors du changement d'arme immédiatement après l'utilisation de "Crow Within" (pression longue J*)" avec les armes "Scarborough Fair" et "Love is Blue".

Correction d'un bug à cause duquel ""Black Pearl Rain " (rotation du stick L + S*)" pour le démon infernal "Kraken" déclenchait "Crow Within" avec une puissance d'attaque anormalement élevée.

Correction d'un bug à cause duquel "Devil Rodin" restait bloqué un moment lorsqu'il utilisait "After Burner Kick" (↑K* en plein vol)" en continu, immédiatement après s'être relevé avec un "After Burner Kick" (J・K*)" précédent.

Correction d'un bug dans lequel l'esclave d'assaut de Viola pouvait invoquer des démons infernaux dans des "zones interdites aux démons infernaux".

Correction d'une erreur dans le symbole de la main vu dans la séquence de transformation de Cutie J visible dans le chapitre secondaire.

Correction d'autres problèmes pour rendre le jeu plus agréable à jouer.

*P signifie Punch (coup de poing), K signifie Kick (coup de pied), S signifie Shoot (tir) et J signifie Jump (saut).