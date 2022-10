Bayonetta 3 : PlatinumGames n'aurait pas proposé 4000$ mais plus de 15 000$ à Hellena Taylor pour reprendre son rôle de Bayonetta

A quelques jours de la sortie de Bayonetta 3 qui s'annonce explosif (lire notre preview), Hellena Taylor, la voix US originale de la sorcière, a mis le feu aux réseaux sociaux, en révélant la "vraie" raison de son absence dans le nouveau jeu. PlatinumGames ne lui aurait proposé "que" 4000$ pour reprendre son célèbre rôle- voir tous les détails dans notre news spéciale. Une affirmation qui a fait bondir les fans mais qui n'est peut-être pas tout à fait vrai... En effet d'après le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, PlatinumGames voulait absolument avoir Hellena Taylor mais ses exigences n'étaient tout simplement pas acceptables. PlatinumGames étaient prêt à débourser cinq séances de doublage à 3000$ , soit près de 15 000$ au total mais Hellena Taylor voulait beaucoup plus (à priori, "une somme à six chiffres") et même un pourcentage sur les recettes liées à la franchise. Des demandes jugées inacceptables qui ont forcé le studio japonais à se tourner vers une autre actrice, Jennifer Hale- voir détails ICI. Si on serait tenté de penser que c'est la parole de l'une contre celle de l'autre, notez que Jason Schreier affirme avoir vu des documents attestant bien que PlatinumGames a proposé au moins 15 000$ à Hellena Taylor. Cette dernière a répondu au site via un email dans lequel elle explique avoir dit tout ce qu'elle avait à dire dans sa vidéo et que PlatinumGames essayait simplement de "sauver les fesses du jeu" et qu'elle n'aspirait qu'à tourner la page de "cette satané franchise" en poursuivant sa carrière au théâtre.

PlatinumGames et Jennifer Hale ont réagi- voir notre news spéciale

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

Voir aussi :

,

Last weekend, Bayonetta's former voice actor called for fans to boycott the new game, saying she was offered just $4,000 to work on it. Her Twitter videos went viral and stoked a debate over voice actor wages. But the full story is much more complicated... https://t.co/qPa8grfCtq