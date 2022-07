Bayonetta 3 inclut un mode avec ou sans "nudité" pour rhabiller la sorcière

Enfin ! Bayonetta 3 est daté. Le nouveau jeu de PlatinumGames (annoncé il y a près de cinq ans, tout de même) sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 28 octobre prochain . Pour l'occasion, un nouveau trailer a été publié (voir ici) et de nouvelles infos ont été partagées. Parmi ces infos, on apprend via les réseaux de Platinum Japon, que Bayonetta 3 inclura un mode "ange naîf" qui tout simplement rhabillera Bayonetta et ses amies "pour que plus de gens puissent en profiter" et puissent, par exemple " jouer dans le salon sans créer d'ambiance gênante". Pour voir à quoi ressemble cette option "anti-gênance" retrouvez ci-dessous la vidéo publiée par PlatinumGames.

Notez que, finalement, en Europe, Bayonetta 3 est classé PEGI 16, comme Bayonetta 2- le premier opus était par contre classé PEGI 18.

