Nintendo Chronicles Live 2 - Débriefing du Nintendo Direct de Septembre

Nous revoilà pour ce 2e épisode des Nintendo Chronicles Live en compagnie de Pingo, ggvanrom, Babidu et C. Ptique pour débattre du tant attendu Nintendo Direct de septembre !

Un ND dont nous avions débattu deux jours après et dont voici la rediffusion ! Au programme bien sûr Bayonetta 3 mais aussi Kirby et le monde oublié, Splatoon 3, Voice of Cards, Triangle Strategy...