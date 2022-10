PlatinumGames et Jennifer Hale, la nouvelle voix de Bayonetta réagissent à la polémique d'Hellena Taylor sur le doublage de Bayonetta 3

Depuis qu'Hellena Taylor, l'actrice qui jusqu'à présent doublait Bayonetta dans les jeux à révélé pourquoi elle avait été remplacée dans Bayonetta 3 (lire ICI) Jennifer Hale, la nouvelle actrice qui double la sorcière subit un harcèlement de masse sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'Hellena Taylor appelle au boycott du jeu et estime qu'ayant créé la voix de Bayonetta, aucune actrice ne peut la remplacer... Hellena Taylor affirme que PlatinumGames ne lui aurait proposé que "4000$" pour reprendre son rôle mais des sources internes semblent attester qu'en réalité ce serait bien plus (lire LA)... Devant l'ampleur de la polémique et le nombre de réactions négatives suscitées par la déclaration d'Hellena Taylor, Jennifer Hale a publié à son tour un message, appelant au respect et à la retenue :

En ce qui concerne Bayonetta 3, en

tant que membre de longue date de la communauté des comédiens, je soutiens

le droit de chaque acteur à être bien payé et je le défends constamment

depuis des années.

Quiconque me connaît ou a suivi ma carrière saura que j'ai

un grand respect pour mes pairs et que je suis un défenseur de tous les

membres de la communauté.

Je suis sous NDA et je ne suis pas libre de parler de cette

situation. Ma réputation parle d'elle-même.

Je demande sincèrement que tout le monde garde à l'esprit que ce jeu a été

créé par toute une équipe de personnes dévouées et travailleuses et

j'espère que tout le monde gardera l'esprit ouvert sur ce qu'il a créé.

Enfin, j'espère que toutes les personnes impliquées pourront résoudre leurs différends

de manière amicale et respectueuse.

Avec amour et respect pour vous tous,

Jennifer Hale