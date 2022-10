Bayonetta 3 : la sorcière change officiellement de voix en anglais - Bayonetta a désormais la voix de Samus Aran

C'est officiel. Hellena Taylor qui doublait Bayonetta en anglais depuis le premier jeu de la série n'est plus la voix de la célèbre sorcière dans le troisième épisode qui sort à la fin du mois sur Nintendo Switch. Les fans de la première heure s'en doutaient mais le réalisateur de Bayonetta 3, Yusuke Miyata l'a confirmé au site Game Informer. Apparemment, "diverses circonstances s'entremêlant" ont contraint Helena Taylor à abandonner son célèbre rôle. A la place, c'est l'actrice Jennifer Hale qui a été choisie sur casting. Yusuke Miyata comprend l'inquiétude des fans alors qu'Hellena Taylor a jusqu'à présent si bien incarné Bayonetta. Seulement, le réalisateur l'assure. La performance de Jennifer Hale a surpassé les attentes de PlatinumGames et il pense qu'il en sera de même pour les fans. A dire vrai, il semblerait, si on se réfère aux quelques phrases prononcées par Bayonetta dans les trailers du jeu que Jennifer Hale n'ait pas cherché à se distinguer du travail d'Hellena Taylor et qu'elle a repris son phrasé et ses intonations... Encore quelques jours de patience et nous serons fixés.

Pour info, Jennifer Hale est une habituée des doublages de séries animées et de jeux vidéo. Elle a notamment personnifiée Samus Aran dans les Metroid Prime et on la retrouve au générique de très nombreux jeux comme Metal Gear Solid: The Twin Snakes, Diablo 3, Overwatch ou encore Ratchet and Clank: Rift Apart. Notez aussi que la voix originale de Bayonetta en japonais n'a pas changé et est toujours assurée par Atsuko Tanaka.

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

,

Voir aussi :

Source : Gameinformer