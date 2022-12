Les Jeux NM d'or 2022 sont arrivés ! Venez voter pour vos jeux favoris de cette année 2022

Les Game Awards ont été trop prévisibles selon vous ? N'ayez crainte, voici venu le temps des rires et des chants des fameux Jeux NM d'or. L'occasion de revenir sur l'année écoulée et de passer en revue ce qui vous a (ou ne vous a pas) marqué durant ces derniers mois. Le concours des Jeux NM d'or de l'année dernière ayant été un succès notable, l'équipe de Nintendo-Master, accompagnée par l'habituel Jofe en tant qu'organisateur dudit concours, vous présentent maintenant l'édition de cette année 2022.

Plus d'une quarantaine de jeux sont répartis dans 15 catégories (la 16ème catégorie, celle du jeu de l'année, sera un choix libre au second tour comme les années précédentes). Pendant six jours, libre à vous de voter pour un maximum de jeux dans chaque catégorie. Mais seuls les trois jeux ayant le plus de votes dans chaque catégorie auront l'immense honneur d'accéder au second tour. Seules vos voix, celles des joueurs et membres de Nintendo-Master, comptent. Naturellement, prenez bien le temps de lire les règles (indiquées plus bas) pour ne pas gâcher vos précieux votes.

Voici les 16 catégories présentes cette année :

Meilleur jeu de l'année

Meilleur jeu first-party

Meilleur jeu tiers

Meilleur jeu de plates-formes

Meilleur jeu d'action

Meilleur jeu de rôle

[Nouveau] Meilleur jeu tactique [Nouveau]

Meilleur scénario

Meilleure bande-son

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu indépendant et/ou jeu à petit budget

[Nouveau] Meilleur portage [Nouveau]

[Nouveau] Meilleur remake / remaster [Nouveau]

Déception de l'année

Meilleur contenu téléchargeable

Jeu le plus attendu de 2023

Quelques ultimes précisions avant de voter:

• Le vote passe par un joli Google Form. Pour éviter quelques mauvaises surprises, votre pseudo NM est demandé pour commencer. Les résultats seront cependant anonymes.

• La connexion à un compte Google n'est pas requise pour pouvoir voter.

• Les votes pour le premier tour sont ouverts jusqu'au 15 décembre. Le second tour commencera dès le 16 décembre.

Les jeux NM d'or 2022, c'est parti :

Comme toujours, n'hésitez pas à nous donner vos impressions en commentaire ou à venir soutenir vos jeux favoris.

Sachez également que vous pouvez retrouver l'article de blog original de Jofe en cliquant ici . Vous trouverez par ailleurs toutes les explications sur le fonctionnement du concours en cliquant sur cet autre article de Jofe.