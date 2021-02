Splatoon 3 nous en met plein les yeux avec sa première bande-annonce

C'était le one more thing de ce Nintendo Direct et c'est en passe de devenir son annonce phare. Splatoon 3 vient non seulement d'être confirmé par Nintendo mais il s'est aussi d'ores et déjà montré dans une bande-annonce très énigmatique. Avec une tour Eiffel détruite en fond, une Inkling personnalise son apparence avant de prendre ce qui semble être la nouvelle arme phare du jeu, son arc et de rejoindre, en métro, ce qui ressemble bien au futur HUB du jeu.

Tout en prenant son temps la toute première bande-annonce de Splatoon 3 nous en montre beaucoup. Entre un aperçu de nouvelles cartes, de nouvelles armes et des options de personnalisations poussées, le jeu semble prendre un grand virage au niveau des environnements du jeu en embrassant le postapocalyptique au milieu d'un désert. Changement drastique de couleurs après la victoire de l'équipe Chaos lors du Splatfest final de Splatoon 2. Un premier synopsis est lui aussi disponible ci-dessous nous en dit plus sur l'univers de ce troisième épisode qui semble avoir totalement embrassé la thématique du Chaos. L'action se déroulera donc très loin de Chromapolis au coeur d'une toute nouvelle ville, la Cité-Clabousse elle-même au centre d'une toute nouvelle région la Contré Clabousse.

Nous en saurons plus en temps voulu puisque le jeu est prévu pour 2022 . Il faudra donc nous armer de patience avant de pouvoir éclabousser nos adversaires. Retrouvez la première bande-annonce ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran pour tenter de décrypter ces premières images.