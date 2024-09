Splatoon 3 - Le Grand Festival s'apprête à démarrer

Le grand festival de Splatoon 3 s'apprête enfin à démarrer, pour vous plonger dans un énorme dilemme ! Cette fois-ci, la question qui vous attend est : Qu'est-ce qui vous importe le plus ? Passé, Présent ou Futur ? Le choix est votre et il pourrait être déterminant pour l'avenir de la saga (n'hésitez pas à lire notre article dédié au futur de Splatoon). Ce grand festival, marque un tournant dans l’histoire du jeu depuis son lancement, puisqu'il célébrera l'intégralité de la saga Splatoon avec toutes les idoles et un maximum de surprises !

Le festival commencera du vendredi 13 septembre à 2 heures du matin (heure de Paris) au lundi 16 septembre à la même heure , n'hésitez pas à vous lancer dans la bataille pour faire entendre votre voix !