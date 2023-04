Zelda X Splatoon - Les Tee Shirts du Festival collaboratif seront bientôt mis en vente sur le My Nintendo Store

Le Festival collaboratif entre Splatoon 3 et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom aura lieu dans Splatoon 3 du samedi 6 mai prochain à partir de 2 heures du matin jusqu'au lundi 8 mai à la même heure , et vous demandera de choisir entre la Sagesse, le Courage et la Force. Vous devrez donc choisir entre l'équipe bleue de Zelda, l'équipe verte de Link et l'équipe rouge de Ganondorf pour défendre vos couleurs.

Une fois votre équipe choisie, vous aurez le droit de porter un sublime tee-shirt de festival à l'effigie de votre équipe. Comble du bonheur, Nintendo vient d'annoncer que ces tee-shirts seront disponibles dans la vie réelle sur le My Nintendo Store dans un futur proche. Restez-donc aux aguets et profitez bien de l'aperçu de ces tee-shirts offert ci-dessous.

Enfin, des porte-clés seront aussi disponibles dans les boutiques Nintendo au Japon sans confirmation pour l'instant que nous y aurons nous aussi, petits européens, droit.