Splatoon 3 - Plus de 3,45 millions d'exemplaires vendus au Japon en 3 jours, un nouveau record !

Alors qu'en France les fans et détracteurs de la licence Splatoon se battent encore pour savoir si Splatoon 3 est une suite à part entière ou une simple version saupoudrée de contenu supplémentaire, la légitimité du titre ne semble pas faire débat au Japon. Nintendo vient en effet de communiquer que depuis sa sortie le 9 septembre 2022, Splatoon se serait écoulé à 3,45 millions d'exemplaires rien que sur l'archipel, devenant à ce jour le titre Nintendo Switch le plus vendu en l'espace de 3 jours depuis sa sortie.

Nintendo Co., Ltd. (Siège : Minami-ku, Kyoto, Président : Shuntaro Furukawa) a annoncé que le nombre de ventes nationales du logiciel Nintendo Switch "Splatoon 3" sorti le 9 septembre 2022 était de 3,45M dans les trois jours suivant sa sortie. Il s'agit du volume de ventes nationales le plus élevé jamais enregistré pour le logiciel Nintendo Switch au cours des trois premiers jours suivant sa sortie.