Salmon Run : le mode co-op sera plus grand et accessible à tout moment dans Splatoon 3 avec un évènement spécial, le Big Run, qui surviendra plusieurs fois par an

Le Nintendo Direct spécial Splatoon 3 diffusé hier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a été l'occasion d'apprendre que le mode coopératif Salmon Run allait faire son retour dans une version "d'une taille encore jamais vue". Il s'agira toujours en équipe de quatre d'essayer de récolter un maximum d'œufs dorés en affrontant des Salmonoïdes et des Salmonoboss dont pas mal de "petits" nouveaux... Contrairement à l'épisode précédent, le mode sera désormais accessible à tout moment pour celles et ceux qui voudraient passer leurs journées à récolter des œufs. Par ailleurs, plusieurs fois par an, les Salmonoïdes déborderont du mode Salmon Run et envahiront la ville des Inklings et des Octalings pour un Big Run, un évènement spécial, un peu à la manière des Splatfest. En attendant, d'autres détails, retrouvez quelques images du mode Salmon Run ci-dessous.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch

