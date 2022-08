Nintendo Direct Splatoon 3 : toutes les infos

Aujourd'hui, Nintendo nous a présenté en profondeur son hit de la rentrée : Splatoon 3. Au programme, une présentation des modes de jeu, des armes, des niveaux, de la ville cité-clabousse ainsi que des nouveaux amiibo; Des infos sur les mises à jour et le DLC payant à venir, le retour des Splatfest et l'annonce d'un Splatfest World Premiere dès ce mois-ci pour découvrir le jeu en avant-première. Pour plus de détails, le Nintendo Direct est à voir et revoir ici et la liste complète des temps forts de la présentation est à retrouver ci-dessous.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch