[Rumeur] Deux Nintendo Direct en février ?

Cette fois-ci, les rumeurs ne devraient pas se tromper : il devrait y avoir un Nintendo Direct d'ici peu pour présenter le catalogue de jeux à venir sur Nintendo Switch. L'année dernière le premier Direct de l'année était arrivé le 13 février (voir ici. ) après un Indie HighL!GHT et quelques annonces faîtes par Twitter. Et c'est à peu près le même schéma qui semble se profiler cette année après un mois de janvier 202 0 ayant fait la part belle aux Pokémon et à Smash Bros... En tout cas, Nintendo doit forcément communiquer sur son catalogue 2020 sur Switch qui reste toujours aussi flou.

Donc, quand une rumeur vient appuyer la diffusion prochaine d'un Nintendo Direct, cette fois-ci on ne peut que la croire quand bien même elle serait basée sur l'analyse d'une tache de sauce tomate repérée sur la chemise de Shigeru Miyamoto. Ce qui n'est à priori pas le cas- quoique on n'en sait rien... Elle provient d'un membre du forum RestEra du nom de Zippo qui a déjà (avec d'autres ) prédit le retour de Paper Mario ( avec un retour aux sources) et de Metroid 2D, et qui est, semble-t-il bien informé...

D'après lui, on aura droit à deux Nintendo Direct ce mois-ci : l'un plus global et l'autre dédié à Animal Crossing qui devrait arriver le 20 février, Une prédiction qui semble assez raisonnable mais évidemment on attendra (plus ou moins) sagement une officialisation de la part de Nintendo- si jamais il y en a une un jour, bien sûr.

Source : Resetera