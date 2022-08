Splatoon 3 - Nintendo annonce un Nintendo Direct spécial pour présenter le jeu en profondeur

Pressenti, teasé puis enfin annoncé le Splatoon 3 Direct est enfin officiel. Ce sera donc le 10 août prochain à 15 heures (heure française) pour en découvrir plus sur le troisième opus d'une des dernières licences originales de Nintendo en date. D'une durée de 30 minutes, ce Splatoon 3 Direct sera l'occasion de découvrir en bonne et due forme le jeu de la fin d'été 2022 sur Nintendo Switch. Après la date de sortie du titre, sa Nintendo Switch OLED spéciale, sa manette et sa pochette de transport, ce Direct pourra être l'occasion de dévoiler officiellement les fameux modes annoncés par Nintendo Deutschland (voir notre article consacré en cliquant ici) ?

Qu'attendez-vous de ce Splatoon 3 Direct ?