Un nouveau bundle Nintendo Switch pour la sortie de Super Mario Bros. Le Film

Apparemment, Nintendo se prépare à sortir un nouveau bundle pour célébrer la sortie de Super Mario Bros. Le Film. Il s'agirait en fait d'une réédition du bundle Mario avec les Joy-Con rouges et le jeu Super Mario Odyssey agrémenté d'un bonus...L'info a initialement été publiée par le site VGC et "confirmée" ensuite par Nintend'Alerts qui croit savoir que le fameux bonus en question est une planche d'autocollants. Ce bundle devrait être disponible pour le MAR10 Day, soit le 10 mars prochain . Quelque chose nous dit qu'on devrait en avoir confirmation(ou pas) lors du Nintendo Direct spécial prévu le 9 mars prochain - voir ici pour les détails.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

