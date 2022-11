Super Mario Bros, Le Film - Découvrez la toute nouvelle bande-annonce avec la Princesse Peach, Donkey Kong et plein de clins d'œil

Déjà diffusée en version originale comme en version française, la toute nouvelle bande-annonce du film Super Mario (la seconde) vient à peine d'être dévoilée par Shigeru Miyamoto lui-même accompagné par Seth Rogen et Anya Taylor-Joy alias Donkey Kong et Princess Peach dans le long-métrage d'animation !

Dans cette bande-annonce, nous y apercevons de nouveau Bowser, Mario, Luigi et les Toad qui cette fois-ci sont accompagnés par la Princess Peach elle-même, plus badass que jamais et un Donkey Kong au nouveau design (un nouveau jeu vous dites ?!) tout frais pour l'occasion.

Entre niveaux classiques de Mario en 2 dimensions superbement retranscrit, combat à la Super Smash Bros. entre Mario et Donkey Kong ou encore... Karting sur la route arc-en-ciel, les clins d'œil à la saga Mario et ses moult spin-off sont nombreux ! Saurez-vous tous les retrouver ?

Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle bande-annonce ? Une chose est certaine, ici sur nintendo-master nous sommes conquis !

Genre : Action-Comedie

Distribution : Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco

Réalisé par : Matthew Fogel

Scénario : Aaron Horvath, Michael Jelenic

Producteurs : Chris Meledandri, Shigeru Miyamoto Les studios Illuminations et Nintendo s’associent pour produire le film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros. Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (qui avaient déjà travaillé ensemble sur la série Teen Titans Go ! (2013-2020), ainsi que son adaptation au cinéma (TEEN TITANS GO ! TO THE MOVIES, 2019), le scénario est signé Matthew Fogel (LA GRANDE AVENTURE LÉGO 2, 2019, LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU, 2022). Chris Pratt prêtera sa voix à Mario, Anya Taylor-Joy à Princesse Peach, tandis que Charlie Day endossera la casquette verte de Luigi, Jack Black sera Bowser, Keegan-Michael Key assumera la tête de champignon de Toad, Seth Rogen sera Donkey Kong, alors que Fred Armisen incarnera son grand-père, Cranky Kong, et enfin on trouvera Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek ainsi que Sebastian Maniscalco dans celui de Spike. Le film est produit par Chris Meledandri le fondateur et dirigeant des studios Illuminations, en collaboration avec Shigeru Miyamoto pour Nintendo. Le film sera co-financé par Universal Pictures et Nintendo et distribué dans le monde entier par Universal Pictures.

Regardez le dernier Nintendo Direct pour découvrir la première mondiale de la deuxième bande-annonce de Super Mario Bros. - Le Film !



????️: https://t.co/yo0fDaUSrE pic.twitter.com/UJmznNw3KK — Nintendo France (@NintendoFrance) November 29, 2022