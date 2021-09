Actraiser Renaissance - Un classique de la Super Nintendo revient en version remasterisée sur Nintendo Switch

Si comme votre serviteur vous faites partie de la catégorie des "vieux joueurs" ou que vous suivez assidument la chaîne du Joueur du Grenier, vous avez sans doute déjà entendu parlé de Actraiser sur Super Nintendo. A l'occasion du dernier Nintendo Direct, Square Enix vient de présenter au monde une nouvelle version de son jeu remasterisé sur Nintendo Switch et supports concurrents : Actraiser Renaissance.

Mieux, aucune attente n'est à prévoir puisque le jeu est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la console. Subtil mélange de jeu d'action/plateforme et de jeu de gestion, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement.

ACTRAISER RENAISSANCE allie action en 2D, plateforme et simulation de construction de ville. Aidez l'humanité à s'épanouir en incarnant le Maître et son ange fidèle dans un monde rongé par le mal. Utilisez vos pouvoirs miraculeux pour invoquer la foudre ou provoquer des tremblements de terre afin de retirer les obstacles qui freinent l'évolution de votre civilisation. Explorez un vaste nouveau royaume, bâtissez et protégez vos cités des monstres démoniaques qui attaquent votre peuple à l'aide de l'arc et des flèches du puissant ange.

Les améliorations et nouveautés incluent :