Summer Game Fest : Nintendo à priori absent de l'alternative à l'E3 2022

S'il y a un rendez-vous culte chaque année pour les joueurs, c'est bien l'E3, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles; et cela même si au fil des ans, l'évènement a perdu de sa superbe et, surtout, de sa pertinence. Il est vrai que les salons et les conventions ont eu tendance à se multiplier ces dernières années sans compter que les éditeurs n'ont désormais besoin de personne pour présenter leurs jeux et créer l'évènement. Cependant, de par son histoire, sa réputation mais aussi sa période de diffusion, pile poil en milieu d'année et donc parfaite pour présenter les titres phares de la fin d'année, l'E3 garde encore une aura particulière, à même de faire battre le palpitant des gamers.

Malheureusement, si l'année dernière l'E3 avait eu droit à une édition 100% numérique, cette année les organisateurs ont préféré carrément passer leur tour avec la promesse d'un évènement entièrement repensé en 2023. Un coup dur pour tous les fans de jeux vidéo mais aussi pour les éditeurs de jeu, l'E3 restant une marque forte et une vitrine valorisante ouvrant sur une audience internationale. Cependant, c'est bien connu, le malheur des uns, fait le bonheur des autres; en l'occurrence ici, de Geoff Keighley, monsieur Game Awards qui depuis quelque temps déjà essaie de profiter de la faiblesse et/ou de l'absence de l'évènement de Los Angeles pour imposer le sien : le Summer Game Festival. Pour mémoire, le Summer Game Festival est un salon 100% numérique à la gloire des jeux vidéo (et de Geoff Keighley.) En pratique, il s'agit d'une vidéo composée d'une succession de clips promotionnels avec différentes annonces et avant-premières façon Game Awards.

Prévu le 9 juin prochain , le Summer Game Festival a de toute évidence, cette année , un boulevard pour réunir un maximum d'acteurs de l'industrie mais aussi de fans devant leur écran. On sait déjà qu'Activision, Atlus, Devolver, EA, SEGA, Square Enix, Deep Silver, 2K, Bandai Namco, Capcom ou encore Dotemu seront de la partie. Par contre, si Microsoft et ses Xbox sont annoncés, ce n'est pas le cas de SONY et Nintendo. Cela fait longtemps que SONY ne participe plus à l'E3 préférant organiser son propre évènement et il serait donc étonnant de retrouver la société au Summer Game Festival. Quant à Nintendo, sa participation à l'E3 se borne avant tout à la diffusion d'un de ces fameux Nintendo Direct, et cette année encore E3 ou pas, on peut espérer qu'on y aura droit. Il n'y a donc pas de raison objective que Nintendo utilise le Summer Game Festival pour dévoiler un nouveau titre. Cela n'empêchera évidemment pas d'autres éditeurs de dévoiler des jeux tournant sur Nintendo Switch.

Pour en avoir le cœur net, on suivra, on l'espère ensemble, le Summer Game Festival le 9 juin prochain dès 23h (heure de Paris.) Quant au Nintendo Direct, il est généralement diffusé au milieu du mois de juin (autour du 15.) Alors certes pour l'instant, ce n'est qu'une supposition mais il faut reconnaître que le calendrier de sortie des jeux Nintendo a quelques blancs notamment en août, en octobre ou encore en décembre. Il y a , en outre, encore de "gros jeux" prévus en 2022 qui n'ont pas de dates de sortie (Bayonetta 3 et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope par exemple ) et la diffusion d'un Nintendo Direct semble donc tout indiquée pour remplir les cases encore vides...

