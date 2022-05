Le Summer Game Fest 2022, l'E3 de Geoff Keighley prend date

L'E3 a déclaré ko pour cette année et le Summer Game Fest, le salon concurent de Geoff Keighley, prend donc légitimement sa place afin de donner rendez-vous à tous les gamers pour la grande-messe du jeu vidéo. Jeudi 9 juin prochain, à 23 heures (heure de Paris) , aura donc lieu le Summer Game Fest 2022, toujours présenté par Geoff Keighley accompagné de ses fameux "World Premiere".

Si pour l'instant aucune annonce de Nintendo ne s'est faite concernant son propre événement début juin ou concernant sa présence ou son absence durant ce Summer Game Fest, il y a fort à parier que des jeux Nintendo Switch y seront montrés. Le rendez-vous est donc pris.

Surprise! On June 9, you can watch #SummerGameFest Live in @imax!



Here's the announcement trailer for our new partnership with @imax to bring all the amazing game trailers and announcements to you in the world's biggest and best cinema format!



Tickets on sale next week! pic.twitter.com/mhnLqqYR87