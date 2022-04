L'E3 2022 est officiellement annulé - Rendez-vous l'année prochaine pour "un tout nouveau format et une expérience interactive"

Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous savez qu'il y a un rendez-vous incontournable tous les ans qui arrive pile en milieu d'année pour permettre aux éditeurs de présenter leurs jeux à venir et qui est un peu comme le Festival de Cannes des jeux vidéo. Il s'agit de l'E3 (pour "Electronic Entertainment Expo") un grand salon professionnel (mais ouvert au public) qui se tient à Los Angeles depuis 1995 . Si ces dernières années, de plus en plus de gros éditeurs boudaient le salon, préférant organiser leur propre évènement, l'E3 a toujours gardé, malgré tout, une place spéciale dans le cœur joueurs notamment grâce aux conférences à suivre en direct. Malheureusement, depuis 2020 , le salon n'a pas pu se tenir à cause de la crise liée au coronavirus. Cette année, il était question de faire un évènement uniquement digital toujours à cause de la crise liée au COVID. Seulement, l'ESA (pour "Entertainment Software Association") qui organise le salon vient d'annoncer que finalement l' E3 2022 était purement et simplement annulé . L'ESA préfère faire une nouvelle fois l'impasse sur l'évènement cette année mais promet qu'il reviendra "revigoré" l'année prochaine - si tout va bien avec l'E3 2023 qui devrait réunir "la communauté, les médias et l'industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive". Espérons que cela permettra à l'ESA de revoir l'évènement de façon à mieux appréhender les changements qui ont transformé le marché ces dernières années et fait perdre, petit à petit, au salon son influence et sa superbe.

Nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources à offrir une expérience E3 physique et numérique revitalisée l'été prochain. Qu'elle soit appréciée depuis le salon ou sur vos appareils préférés, la vitrine 2023 réunira la communauté, les médias et l'industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive. Nous sommes impatients de présenter l'E3 aux fans du monde entier en direct de Los Angeles en 2023."

