L'E3 2022 sera malheureusement toujours intégralement numérique (digital only)

L'E3 2022 vient de donner pour la toute première fois de ses nouvelles et elles ne sont pas des plus réjouissantes. En effet, de passage au CES 2022 (le salon dédié aux innovations technologiques) l'ESA, l'organisme derrière les différents E3, vient d'annoncer que l'E3 2022 sera encore une fois (comme l'année dernière) entièrement numérique en raison de la pandémie qui nous touche encore et toujours, les journalistes et le public ne pourront donc pas s'y rendre afin de tester les différents jeux et voir les différents stands. Il s'agira donc encore une fois de conférences en direct ou pré-enregistrées mais qui seront tournés par les constructeurs et les développeurs. Le show must go on certes, mais en digital only covid oblige. Que pensez-vous de ce nouvel E3 2.0 ? Assistons-nous à la véritable mort du salon si souvent prophétisée ?

« En raison des risques pour la santé liés au COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l'E3 n'aura pas lieu en personne en 2022. Nous sommes néanmoins enthousiasmés par l'avenir de l'E3 et sommes impatients d'annoncer plus de détails bientôt . "