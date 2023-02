Nintendo zapperait l'E3 2023 en raison de l'absence de "gros" jeux à montrer

Depuis quelques jours, une rumeur prétend que les trois acteurs du marché du jeu, Sony, Microsoft et Nintendo ne seront pas présents physiquement à l'E3 2023, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles- voir détails ICI. Selon VGC, Nintendo justifierait son absence a l'E3 par "l'impression d'avoir moins de sorties majeures que d'habitude prêtes à être montrées et qui justifieraient un espace événementiel important". En résumé, en juin, Nintendo n'aurait pas grand chose à montrer au public. Il faut dire que le mois précédent, Nintendo aura logiquement sorti The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, que beaucoup considèrent comme "le dernier grand jeu de la Nintendo Switch". Alors certes, on sait que la firme a encore quelques cartouches en magasin notamment Pikmin 4... Cependant, jeu sera peut-être déjà disponible à ce moment-là. Par ailleurs, si Nintendo a d'autres annonces et d'autres jeux prévus au second semestre 2023, la société peut préférer les annoncer à sa manière sans se soumettre aux impératifs d'un événement qui n'est finalement pas le sien. Nintendo peut donc aussi se réserver pour son propre événement en suivant son propre calendrier;

