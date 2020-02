Le gros jeu de Noël sur Nintendo Switch : Zelda Breath of The Wild 2 ? Un nouveau Paper Mario ou... Mario Kart 9 ?

C'est une nouvelle rumeur qui nous vient de Sabi, un habitué des rumeurs qui est notamment l'un de ceux qui prétend que Zelda Breath of the Wild 2 est prévu pour 2020... Ou plutôt qui prétendait car d'après lui, le développement de Breath of the Wild 2 prendrait plus de temps que prévu et donc il ne serait plus question de le sortir cette année. Alors quel jeu pour le remplacer et faire office de plat de résistance pour les fêtes sur Nintendo Switch ? Un nouveau Paper Mario ? Sabi (comme d'autres) en est persuadé (voir ici.) Il en a eu confirmation par une de ses sources sûres au point qu'il nous invite tous à monter dans le petit train de la hype. Seulement, ce n'est pas vraiment le genre de "gros jeu" en capacité de créer l’événement pour les fêtes. Si, de notre côté on verrait bien le retour de Super Mario 3D World dans une version augmentée (pas besoin d'être un insider pour avancer ça) Sabi a une autre idée mais il ne peut pas encore en dire trop surtout que "rien n'est encore gravé dans le marbre". Mais selon lui, le titre le plus probable pour les fêtes sur Switch a... des pneus. Alors certains, on se demande pourquoi, ont osé dire qu'il s'agissait de Bayonetta 3- mais ils ont sûrement du confondre pneu et pare-choc. De plus, là encore Bayonetta 3 aussi attendu soit-il ne peut pas faire véritablement office de jeu de Noël (même si ça serait assurément un très beau cadeau.)

Mais si on prend le sens premier du mot, des "gros jeux" Nintendo avec des "pneus", il y en a pas des masses si ce n'est Mario Kart... Mais serait-il possible que Nintendo sorte cette année un nouveau Mario Kart sur Nintendo Switch ? Il est vrai que l'opus actuel est une version Deluxe de l'épisode Wii U... Alors, se pourrait-il que Nintendo ait, quasiment déjà prêt à sortir, un épisode de Mario Kart exclusif à la Switch ? Cela semble improbable car ce serait une première- deux Mario Kart, sur la même console... Et puis, Mario Kart 8 Deluxe est encore aujourd'hui très souvent en tête des charts (notamment en France) pourquoi alors lui donner un successeur qui fatalement mettrait un coût d'arrêt à sa carrière ? Alors y aura-t-il un Mario Kart 9 au pied des sapins cette année ? Est-ce une bonne stratégie pour Nintendo ? Et pour les joueurs ? Réponse dans quelques mois...

