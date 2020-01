RUMEUR : Metroid 2D et Paper Mario de retour en 2020 sur Nintendo Switch

Comme Nintendo ne se décide toujours pas à communiquer au sujet de son catalogue de sortie sur Nintendo Switch en 2020, de nouvelles rumeurs font leur apparition sur la toile. Cette fois, c'est un dénommé Sabi, spécialiste des rumeurs sur Twitter, qui nous en livre deux pour le prix d'une. Qui dit mieux ? D'après ses sources, Metroid devrait revenir sur Nintendo Switch dès cette année. Mais attention, il ne s'agit pas de Metroid Prime 4 (dont le développement a connu plusieurs soucis...) ni même de Metroid Prime : TRILOGY en HD que les rumeurs annoncent depuis des mois voire des années... Mais plutôt d'un Metroid 2D qui serait lié à Metroid Fusion sorti initialement sur GameBoy Advance en novembre 2002 ... Pour rappel, le dernier Metroid 2D en date est sorti en septembre 2017 sur 3DS. Il s'agit de Metroid Samus Returns et c'est un très bon remake de l'épisode Game Boy... Un nouvel opus 2D pourrait-il être actuellement en développement ? Une rumeur a déjà été lancée à ce sujet (souvenez-vous...)

Quant à l'autre jeu qui devrait arriver cette année sur Nintendo Switch, toujours selon les mêmes sources, c'est un jeu de la licence Paper Mario... Evidemment, on pense forcément à Paper Mario : Color Splash qui fait parti des 21 jeux de la Wii U qui n'ont pas encore été porté sur Switch (voir détails ici).. Mais Sabi semble exclure cette possibilité en précisant que le titre "revient à ce qu'il était" comme si c'était un retour aux sources (une demande récurrente des fans...) Rappelons qu'il y a peu, une autre rumeur prédisait un possible retour de la licence Mario & Luigi... Alors peut-être est-ce lié ? Ou alors il y aura beaucoup de retour sur Switch cette année !

Quoiqu'il en soit, comme d'habitude, on prendra ses rumeurs avec distance et on attendra patiemment les annonces officielles (si elles arrivent un jour). En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Having looked into it for a bit, I find it reliable enough to complete back the mentions of Paper Mario and Metroid (not prime 4) for 2020. I’ll tweet out the details I back based on talks I had. — Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020

The 2D Metroid game does in fact seem to be related to Fusion, also sounds as though it’s set for this year. — Sabi (@New_WabiSabi) 18 janvier 2020