MercurySteam, le studio derrière Metroid Dread, travaille sur deux "gros projets" non dévoilés

MercurySteam est un studio espagnol qui a explosé sur la scène internationale grâce à Castlevania: Lords of Shadow mais aussi suite à sa collaboration "de rêve" avec Nintendo qui a donné coup sur coup, Metroid: Samus Returns sur 3DS et Metroid Dread sur Nintendo Switch. Si pour le moment, on ne sait pas sur quoi travaille le studio, selon de dernier rapport financier de Nordisk Games (qui possède une part de 40% dans MercurySteam) le studio espagnol travaillerait sur "deux grands projets non annoncés". Le premier serait, à priori, un jeu d'action "dark fantasy" développé avec 505 Games; le second pourrait être un nouveau Metroid, selon certaines rumeurs...

Pour le moment, cependant, on ne sait pas si la collaboration fructueuse entre MercurySteam et Nintendo va se poursuivre et se concrétiser par un troisième metroid...

Source : Gonintendo