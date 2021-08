Metroid Dread - Rapports Vol. 4 : retour sur la saga 2D et l'histoire de Metroid + liens avec Metroid Fusion

Metroid Dread continue de faire sa promotion en attendant sa sortie avec un nouveau volume des Rapports publiés régulièrement par Nintendo. Cette fois-ci, pour les 35 ans de la licence, les Rapports Vol.4 nous racontent l'histoire de Metroid à travers ses différents épisodes en 2D, nous rappelant au passage que Metroid Dread conclura l'arc narratif dans lequel le destin de Samus est lié à celui des métroïdes. L'occasion aussi de faire la jonction entre les différents opus et Metroid Dread et plus particulièrement avec Metroid II et Metroid Fusion, qui est en fait le Metroid 4 et le préquel de Metroid Dread. Pour rappel, dans Metroid Fusion, la combinaison de Samus est infectée par le parasite X qui finit par créer un clone impitoyable de Samus, le SA-X (voir détails ici.) Un parasite qui pourrait bien être à l'origine des dysfonctionnement des robots E.M.M.I de Metroid Dread. Avant de découvrir Metroid Dread faîtes un petit voyage dans le passé avec ce nouveau "Rapports Vol.4".

Le 6 août 1986, le premier opus de la série Metroid, simplement intitulé Metroid, sortait au Japon sur Family Computer Disk System, avant d'arriver plus tard aux États-Unis et en Europe sur Nintendo Entertainment System. C'est avec ce titre que l'on a découvert l'histoire entourant les destins croisés de la chasseuse de primes Samus Aran et des énigmatiques métroïdes. Cette histoire connaîtra sa conclusion dans Metroid Dread, cinquième titre de ce que l'on appelle communément la « série Metroid en 2D ».

Penchons-nous à présent de plus près sur le déroulement de l'histoire dans chacun des jeux de la série en 2D. Parviendrez-vous à découvrir comment certains de leurs secrets les relient à Metroid Dread ?

Metroid

Family Computer Disk System (1986) / Nintendo Entertainment System (1988)

Débuts de la chasseuse de primes Samus Aran

La Fédération galactique découvre sur la planète SR388 une forme de vie flottante inconnue, qu'elle baptise métroïdes. Les pirates de l'espace, basés sur la planète Zèbes, dérobent ces métroïdes aux chercheurs de la Fédération dans l'intention d'utiliser la puissance de ces mystérieuses créatures comme arme.

Afin de contrecarrer les plans des pirates de l'espace, la Fédération galactique se tourne vers la chasseuse de primes la plus redoutable de la galaxie : Samus Aran.

Samus atterrit sur la planète Zèbes et parvient à détruire la forteresse souterraine des pirates de l'espace, ainsi que le cerveau à l'œuvre derrière leurs actions, le superordinateur organique Mother Brain.

Bon à savoir : le début de la fin (alternative)

L'écran de fin de Metroid change selon le temps mis pour venir à bout du jeu. En rejouant plusieurs fois, on comprend comment terminer le jeu plus rapidement pour ainsi voir les différentes versions de l'écran de fin. Ces versions alternatives de l'écran de fin sont un élément récurrent des épisodes de la série.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Ce tout premier titre marque le début de l'étrange interconnexion entre le destin de Samus et celui des métroïdes, un arc narratif qui se conclut avec Metroid Dread. Les éléments du jeu deviendront la signature de la série : l'exploration de zones labyrinthiques et l'utilisation d'armes et d'améliorations pour atteindre de nouveaux lieux. C'est aussi lui qui met en place l'univers et le ton de la série et introduit une musique et des effets sonores emblématiques. »

« Le terme "métroïde" vient d'ailleurs de la combinaison de "métro" (au sens de système de transport souterrain) et "androïde" (robot humanoïde). »

« Le jeu Metroid d'origine a connu un remake avec Metroid: Zero Mission pour Game Boy Advance en 2004. Ce dernier s'est enrichi d'une partie d'exploration furtive dans laquelle Samus privée de sa combinaison de puissance doit, pour survivre, progresser sans se faire remarquer des pirates de l'espace. Nous sommes convaincus que vous percevrez le lien existant entre cette partie du jeu et Metroid Dread. »

Metroid II: Return of Samus

Game Boy (1992)

Mission d'urgence pour exterminer les métroïdes

La Fédération galactique prend très au sérieux l'incident survenu avec les pirates de l'espace sur la planète Zèbes. Elle envoie donc un vaisseau de recherche sur la planète SR388 afin de confirmer sur place l'existence des métroïdes. Mais le vaisseau disparaît.

Une unité de sauvetage est alors envoyée sur SR388, mais le contact est également perdu avec celle-ci. La Fédération en conclut que les métroïdes, des créatures souterraines, sont responsables de ces disparitions. Samus est une nouvelle fois appelée à la rescousse pour éliminer la menace métroïde sur SR388.

Après de nombreux combats et l'éradication des différentes formes d'évolution des métroïdes, Samus finit par affronter et par vaincre la reine métroïde, mettant ainsi un terme victorieux à sa mission. De façon inattendue, Samus assiste à l'éclosion d'une larve métroïde. Samus étant la première créature qu'il voit, le nouveau-né imprime son apparence comme étant celle de sa mère. Samus ne pouvant se résoudre à le tuer, elle le ramène avec elle à la Space Science Academy de la Fédération galactique, afin qu'il y soit étudié.

Bon à savoir : souvenirs des Chozo

On pense que les Chozo ont vécu jadis sur la planète SR388. On trouve un peu partout sur la planète des vestiges de leur civilisation, y compris des dispositifs et des armes technologiquement très avancés qu'ils y ont développés.

Dans Metroid: Samus Returns pour les consoles de la famille Nintendo 3DS (un remake de Metroid II: Return of Samus), les joueurs peuvent débloquer des indices cachés qui éclairent la destinée des Chozo sur la planète SR388.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Metroid II: Return of Samus et Metroid: Samus Returns décrivent la première rencontre entre Samus et le métroïde tout juste éclos. Ces chapitres contiennent également des descriptions de la civilisation Chozo, ce qui en fait des épisodes cruciaux dans l'arc scénaristique global de la série Metroid en 2D. »

« Le teaser "Visions funestes", à la fin de cet article, montre ce qui semble être des souvenirs des Chozo. Comment imaginez-vous leur rôle dans Metroid Dread ? »

Super Metroid

Super Nintendo Entertainment System (1994)

À situation désespérée, mesures désespérées

Sur la planète Zèbes, la forteresse très endommagée des pirates de l'espace a été petit à petit reconstruite par ceux qui ont survécu à la précédente frappe de Samus. Ridley, commandant suprême des pirates de l'espace, attaque la Space Science Academy et y vole le jeune métroïde, dernier survivant connu de son espèce dans tout l'univers, afin de poursuivre le but des pirates de l'espace : l'utiliser comme une arme.

Samus retourne donc sur la planète Zèbes pour récupérer le métroïde et contrecarrer les sinistres plans des pirates de l'espace. Mais lors de la terrible confrontation finale avec le monstrueux Mother Brain, le nouveau-né se sacrifie pour sauver Samus. Après avoir vaincu Mother Brain, Samus parvient à s'enfuir de justesse de la planète Zèbes, qui s'autodétruit. Les pirates de l'espace, quant à eux, sont tous balayés par l'explosion.

Bon à savoir : numérotation des titres

Super Metroid et Metroid Fusion ne contiennent pas de nombre dans leur titre, mais la vidéo d'introduction de chacun de ces jeux les désigne respectivement comme « METROID 3 » et « METROID 4 ».

De la même façon, vous pourrez voir apparaître « METROID 5 » au début de la bande-annonce de Metroid Dread.

~Transmission de l'équipe de développement~

« On considère que Super Metroid est l'opus qui offre la plus grande souplesse d'exploration dans toute la série. Vous profiterez de la même flexibilité dans Metroid Dread, selon la manière dont vous exploiterez vos capacités. Vous pourriez même trouver le moyen d'obtenir des armes, des objets et des compétences plus tôt qu'attendu. Nous vous encourageons à tenter de découvrir des voies d'exploration alternatives. »

Metroid Fusion

Game Boy Advance (2002)

Attaque du parasite X

Samus est recrutée par une entreprise de biotechnologie, les Laboratoires Spatiaux Biométrix (B.S.L.), afin d'escorter une mission de recherche scientifique sur la planète SR388.

À la surface de la planète, tout se passe bien, jusqu'à ce que Samus soit exposée et attaquée par le parasite X, une forme de vie ayant la capacité de dupliquer n'importe quelle créature organique dans son intégralité. Infectée par le parasite, Samus se trouve dans un état critique et perd connaissance. Tout espoir semble perdu alors que le parasite X se multiplie rapidement et affaiblit son corps.

Pour les scientifiques, l'unique chance de sauver Samus réside dans un vaccin fabriqué à partir d'une culture de cellules de la larve métroïde. Samus échappe ainsi miraculeusement à la mort et devient dans le même temps la seule créature vivante immunisée contre le parasite X.

À bord de la station de la B.S.L., en orbite autour de la planète SR388, Samus engage un terrible combat contre le SA-X, une réplique d'elle-même dans sa combinaison de puissance au maximum de ses capacités. Elle parvient à éliminer le parasite X, détruisant au passage la station orbitale et la planète SR388.

Bon à savoir : améliorations du gameplay

Dans Metroid Fusion, des commandes simplifiées - pour changer d'armes, notamment - et le tir en diagonale font évoluer la jouabilité, plus fluide que dans les précédents opus. Samus dispose aussi de plus de mouvements qu'auparavant, et peut ainsi s'accrocher aux rebords.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Le SA-X est une redoutable menace que Samus croise à de nombreuses reprises au cours du jeu Metroid Fusion. Chaque rencontre, durant laquelle Samus doit fuir ou se cacher du SA-X, est un événement qui prend le joueur par surprise. Mais nous nous sommes demandé : "Qu'arriverait-il si nous faisions évoluer cette idée ?" Cette façon de penser a grandement influencé la conception des sections avec les E.M.M.I. dans Metroid Dread. »

« Par ailleurs, Metroid Fusion étant un préquel direct de Metroid Dread, de nombreux liens unissent ces deux épisodes. Par exemple, la raison de l'aspect donné au costume de Samus et l'apparition de l'ordinateur ADAM, une IA, dans Metroid Dread sont directement liés aux événements qui se sont déroulés dans Metroid Fusion. »

~Transmission de l'équipe de développement~

« Que voyez-vous ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Restez à l'écoute pour le découvrir ! »

Dans le prochain rapport...

Dans le prochain rapport Metroid Dread, nous nous pencherons sur le secret de la force de Samus Aran. Rendez-vous bientôt !

