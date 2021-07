Metroid Dread - Rapports Vol. 3 : Sept points qui définissent les Metroid 2D + nouveaux détails et images

Véritable sensation du Nintendo Direct de l'E3 2021 (voir toutes les annonces ICI) Metroid Dread sera aussi le jeu de lancement de la Nintendo Switch (modèle OLED) qui sortira le même jour. Cinquième épisode de la série 2D Metroid, le jeu, développé par le studio espagnol MercurySteam est désormais l'un des titres les plus attendus de l'année. Pour nous faire patienter, et nous faire découvrir l'envers du décor, Nintendo publie depuis quelques semaines une série d'articles nommé "Rapports". Et fort logiquement après les Rapports Vol.1 (voir LA) et les Rapports Vol.2 (voir ICI) voici les Rapports Vol.3 qui cette fois énumère les 7 points qui définissent la saga des Metroid en 2D, des points que l'on retrouve bien entendu dans Metroid Dread. L'occasion de découvrir de nouvelles images mais aussi d'apprendre de nouveaux détails sur le jeu.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch

Le premier jeu Metroid est sorti en 1986, il y a de cela 35 ans, sur Family Computer Disk System au Japon, avant de sortir plus tard en Amérique du Nord et en Europe sur Nintendo Entertainment System. Si vous n'avez jamais connu la série ou que vos derniers souvenirs aux côtés de Samus datent d'il y a longtemps, nous vous avons préparé une liste de 7 points qui caractérisent l'essence des jeux Metroid.

1. Samus Aran

La protagoniste de la série est une chasseuse de primes d'exception qui a déjà affronté et vaincu à elle seule de nombreuses menaces galactiques. D'aucuns diront qu'elle est également la combattante la plus puissante de la galaxie.

La réputation de Samus s'étend à travers toute la galaxie, mais peu sont ceux qui connaissent sa véritable identité.

~Transmission de l'équipe de développement~

« De nombreuses personnes ont connu Samus via la série Super Smash Bros. À ce propos, la combattante Samus sans armure qui apparaît aussi dans Super Smash Bros. est la même Samus, mais sans sa combinaison de puissance. »

« Dans Metroid Dread, la combinaison de Samus semble différente de celle qu'elle portait lors de ses précédentes missions. Ceci est dû aux modifications de la combinaison organique qu'elle portait dans Metroid Fusion, qui a subi de lourdes transformations suite à une infection du parasite X et l'injection du vaccin métroïde, pour petit à petit retrouver son aspect mécanique originel. »

2. Les métroïdes

Ces mystérieuses formes de vie flottantes ont la terrifiante capacité de s'accrocher à d'autres organismes pour absorber leur énergie vitale.

Les métroïdes sont à l'origine une création des Chozo, un peuple intelligent qui œuvrait pour l'harmonie à travers la galaxie, dans le but d'annihiler le dangereux parasite X présent sur la planète SR388.

La capacité des métroïdes à absorber l'énergie vitale de leur cible a incité plus d'un à tenter de s'en servir comme arme biologique, et ces créatures ont été par conséquent la source de nombreux conflits passés.

Samus, qui a été envoyée par la Fédération galactique sur SR388 pour éradiquer la menace métroïde, a brillamment accompli sa mission et est rentrée avec un métroïde tout juste éclos à ses côtés. Samus ayant été la première créature que ce métroïde a vu à sa naissance, il a par conséquent considéré qu'elle était sa mère. Le métroïde a cependant été peu après au centre d'un nouveau conflit avec les pirates de l'espace, au cours duquel il s'est courageusement sacrifié pour sauver Samus. L'espèce des métroïdes s'est ensuite complètement éteinte à la suite d'une mission entreprise plus tard par Samus.

À l'heure où les événements de Metroid Dread débutent, les métroïdes ne sont plus qu'un souvenir du passé.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Vous ne le savez peut-être pas si vous n'avez jamais joué à un jeu de la série, mais les métroïdes qui ont donné leur nom aux jeux de la série sont en fait d'étranges créatures aux allures de méduses. Certains d'entre vous pensaient peut-être que "Metroid" était le nom de Samus ? »

« Le mot "métroïde" est d'origine Chozo et signifie "guerrier ultime". »

« Même si les métroïdes sont une espèce éteinte à l'heure où se déroulent les événements de Metroid Dread, il peut être amusant de se demander s'ils auront un rôle à jouer dans cette nouvelle aventure. »

3. 35 ans d'histoire

L'histoire de la série a débuté il y a de cela 35 ans avec la sortie de Metroid en 1986 au Japon sur Family Computer Disk System, avant de sortir en 1987 en Amérique du Nord et en 1988 en Europe sur Nintendo Entertainment System.

Le jeu original a débuté l'arc scénaristique communément appelé « la série Metroid en 2D » qui conte l'étrange relation entre Samus Aran et les métroïdes, qui s'est développée à travers plusieurs jeux et à laquelle Metroid Dread viendra apporter une conclusion.

Metroid (Japon : 1986 / Europe : 1988)

Le premier jeu de la série conte le récit du combat qui a opposé Samus aux pirates de l'espace sur la planète Zèbes. Une version enrichie du jeu a ensuite été créée sur Game Boy Advance sous le nom de Metroid: Zero Mission.

Le jeu original sur NES est aussi jouable sur Nintendo Switch via l'application Nintendo Entertainment System du service Nintendo Switch Online*.

Metroid II (1992)

Samus est envoyée par la Fédération galactique sur la planète SR388 pour éradiquer la menace métroïde, avant de quitter la planète accompagnée d'un métroïde tout juste né. Cet épisode a par la suite fait l'objet d'un remake enrichi en contenu connu sous le nom de Metroid: Samus Returns, disponible sur les consoles de la famille Nintendo 3DS.

Super Metroid (1994)

Les Pirates de l'espace ont mis la main sur le jeune métroïde et Samus doit retourner sur Zèbes pour le retrouver avant qu'il ne soit trop tard et mettre un terme aux sinistres plans des pirates de l'espace.

Super Metroid est aussi jouable sur Nintendo Switch via l'application Super Nintendo Entertainment System du service Nintendo Switch Online*.

Metroid Fusion (2002)

À bord de la station orbitale abritant les Laboratoires Spatiaux Biométrix, Samus se retrouve aux prises avec le parasite X, une forme de vie terrifiante qui s'attaque aux organismes vivants pour répliquer leur code génétique. Après avoir été infectée par le parasite, elle doit également faire face à une terrifiante réplique d'elle-même au summum de ses capacités : le SA-X.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Nous avons développé Metroid: Zero Mission et Metroid: Samus Returns, qui sont des remakes des deux premiers opus de la série, mais cela fait maintenant 19 ans qu'il n'y a pas eu d'épisode inédit. Cela signifie que nous vous avons fait patienter pendant plus de la moitié des 35 ans de la série pour découvrir la suite de l'histoire. Cela signifie aussi que nous avons énormément de choses à vous montrer et nous pensons que tout le monde aura droit à son lot de surprises en jouant à ce nouvel opus. »

« Le jeu débutera avec une présentation des événements passés pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas joué aux titres précédents de profiter pleinement de l'histoire. »

4. L'exploration

Les jeux de la série Metroid ne sont pas bâtis autour d'une suite de niveaux à suivre de façon linéaire, ce sont des jeux qui vous incitent à explorer des mondes labyrinthiques afin d'obtenir de nouvelles armes et améliorations qui ouvriront l'accès à de nouvelles régions, vous permettant ainsi de découvrir de nouvelles destinations et de nouvelles échappatoires.

La carte de Metroid Dread a évolué pour ne plus afficher une carte sous forme de blocs, telles que celles visibles dans les épisodes précédents, mais une vue plus détaillée indiquant les différents types de terrain. Il va sans dire que savoir lire et se repérer sur une carte sera une compétence très utile.

Icônes en surbrillance

Cette fonction permet de mettre en évidence et d'afficher une catégorie d'icône sur les cartes de chaque zone. Elle peut se révéler très utile pour repérer les nouveaux lieux explorables après avoir gagné une nouvelle compétence.

Marqueurs

Vous pouvez librement placer jusqu'à six marqueurs de couleurs différentes sur la carte, et qui apparaîtront aussi sur la mini-carte affichée à l'écran pendant que vous jouez.

Zoom

Vous pouvez agrandir ou réduire la taille de la carte pour mieux observer ses détails ou avoir une meilleure vue d'ensemble.

Indices sur les objets cachés

Les lieux en surbrillance sur la carte représentent les zones où se cachent des objets que vous n'avez pas encore trouvés.

Agrandir la mini-carte

Au cours de vos aventures, vous pouvez appuyer sur le stick gauche de votre manette pour agrandir la taille de la mini-carte affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.

~Transmission de l'équipe de développement~

« La série Metroid étant centrée sur l'exploration, il est évident que la carte, l'élément essentiel de cet aspect, devait mériter toute notre attention. La nouvelle mini-carte est une version améliorée de celles des jeux précédents, plus traditionnelles aussi bien dans leur aspect que dans leurs fonctionnalités. Nous pensons que ce changement apportera davantage de fluidité à l'exploration du monde. »

« De plus, Metroid Dread offre une plus grande liberté que celle trouvée dans les épisodes précédents. Les joueuses et les joueurs vont pouvoir développer de nombreuses approches différentes ainsi qu'explorer de nouvelles possibilités dans leurs prochaines parties. »

5. L'arsenal de Samus et ses capacités

Samus possède de nombreuses armes allant du rayon de puissance, le mode de tir standard de son canon, aux puissants missiles qu'elle ne peut transporter qu'en nombre limité, en passant par les bombes qui peuvent détruire divers obstacles et parois.

En plus de ses armes, Samus possède de nombreuses capacités innées et pourra en acquérir de nouvelles tandis qu'elle explorera de nouvelles zones et gagnera en puissance.

En améliorant ses capacités, Samus pourra par exemple ouvrir des portes qui lui étaient jusqu'alors fermées ou surmonter davantage d'obstacles pour poursuivre sa mission.

~Transmission de l'équipe de développement~

« Chaque amélioration obtenue par Samus lui permet de gagner en puissance d'attaque et en agilité. Elle pourra ouvrir de nouvelles portes, détruire davantage de parois et explorer des chemins jusqu'alors inaccessibles. »

« Ce type de progression vous permettra peut-être d'envisager les chemins et les barrières sous un nouveau jour. Nous pensons que celles et ceux qui tiendront la manette pourront se sentir gagner en puissance à chaque nouvelle capacité gagnée par Samus. »

6. Les Chozo

Les Chozo étaient connus pour être une espèce extrêmement intelligente et très avancée technologiquement. Leur mission première était d'instaurer une harmonie durable à travers toute la galaxie.

Cette espèce se démarquait à la fois par son intelligence et sa puissance militaire, mais les années ont lentement érodé son influence. Aujourd'hui, les membres de cette espèce se font extrêmement rares et ils font tout leur possible pour éviter d'attirer l'attention.

Des vestiges Chozo, telles que des ruines de leur civilisation, ont été découverts sur de multiples planètes à travers la galaxie.

~Transmission de l'équipe de développement~

« L'équipement de Samus, comme sa combinaison de puissance ou son canon, sont en réalité des produits de la technologie Chozo. Lorsque Samus était une enfant, elle a perdu ses parents au cours d'un tragique accident avant d'être recueillie par les Chozo sur Zèbes. »

« Durant cette période, elle a reçu une transplantation d'ADN Chozo qui lui permet aujourd'hui se d'adapter à des environnements autrement mortels pour les humains ordinaires. »

« ZDR, le théâtre des événements de Metroid Dread, détient plusieurs éléments à découvrir sur la civilisation Chozo qui pourraient mettre en lumière certaines facettes du scénario du jeu. »

7. Le parasite X

Ce parasite est l'une des formes de vie les plus mortelles de l'univers. Il peut infecter les autres organismes, peu importe s'ils sont en vie ou non, pour ensuite créer des copies conformes de ses victimes.

Les Chozo ont créé les métroïdes pour lutter contre le parasite X, mais suite aux actions de Samus, les métroïdes ainsi que SR388, leur planète natale, ne sont maintenant plus que de l'histoire ancienne.

~Transmission de l'équipe de développement~

« L'histoire du jeu débute avec une mystérieuse transmission qui semblerait indiquer que le parasite X, qui a déjà failli coûter la vie à Samus et que l'on pensait annihilé suite aux événements de Metroid Fusion, serait toujours une réalité. »

« Est-ce vraiment le parasite X, ou autre chose ? À vous de le découvrir... »

Dans le prochain rapport...

Dans le prochain volume des rapports Metroid Dread, nous ferons un récapitulatif des événements de la série jusqu'à aujourd'hui.

Vous n'avez pas encore lu le Vol.2 des rapports Metroid Dread ? Retrouvez-le ici.