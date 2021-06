Metroid Dread - Rapports Vol. 1 : découvrez les détails et les secrets du nouveau Metroid

Metroid Dread a été présenté lors du Nintendo Direct de l'E3 2021 (voir les détails ICI) et on l'aime déjà ! Ce "Metroid 5" développé par le studio espagnol MercurySteam pour le compte de Nintendo est en effet très prometteur. On y retrouve évidemment Samus Aran qui cette fois va devoir faire face à la terreur pure... On vous a déjà donné beaucoup de détails sur ce titre exclusif (notamment ici) mais évidemment, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Si le jeu vous intéresse sachez que Nintendo a commencé à publier une série de "rapports" pour raconter l'histoire du jeu et ses coulisses. Le premier article est tout à fait passionnant et vous pouvez le retrouver sur cette page ou sur le site de Nintendo.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch

Bienvenue dans les rapports Metroid Dread ! Cette série d'articles a pour but de vous présenter les dernières informations concernant Metroid Dread sur Nintendo Switch et l'univers de la série Metroid, ainsi que de vous révéler quelques détails sur les coulisses du développement de ce nouveau jeu. Pour débuter, nous allons examiner plus en détail certains éléments présentés dans la bande-annonce. Nous recevrons aussi quelques transmissions envoyées par l'équipe de développement qui nous en révéleront davantage sur la genèse de ces nouvelles aventures de la chasseuse de primes intergalactique Samus Aran. Le sens du mot « dread » Ce mot présent dans le titre peut se traduire par « terreur ». Dans cet épisode, l'équipe a tenu à transformer l'expérience Metroid traditionnelle en ajoutant à l'aspect d'exploration propre à la série l'idée d'une terrifiante menace qui plane sur l'héroïne. Les créateurs du jeu nous détaillent ce que cela implique à la fois pour le joueur, mais aussi pour Samus. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Nous avons toujours eu à cœur avec la série Metroid de surprendre les joueurs. L'idée d'une menace terrifiante est un thème auquel nous pensons depuis maintenant plus de quinze ans. On pourrait dire que c'est le destin. Nous avons été en mesure d'en révéler un pan dans la bande-annonce du jeu, mais il y a de nombreuses autres menaces qui attendent Samus et que nous évoquerons à une prochaine occasion. » Prologue de ce nouveau chapitre Découvrons ensemble les événements menant à ce nouvel épisode tels que racontés par Samus : Les X sont des parasites mortels qui s'attaquent aux organismes vivants et copient leur code génétique dans le but de les répliquer. J'ai moi aussi été infectée par les X, mais j'ai pu être sauvée grâce à un vaccin créé à partir de leurs prédateurs naturels : les métroïdes. Ce vaccin m'a aussi permis de devenir la seule personne capable d'affronter ces parasites menaçant la galaxie. Après un combat mortel contre le SA-X, une réplique de moi-même au maximum de mes capacités, j'ai finalement pu éradiquer une bonne fois pour toutes les X en causant la destruction de la planète SR388. Cependant... Un jour, la Fédération galactique a reçu une vidéo de source inconnue indiquant que les X n'avaient pas entièrement disparu. La Fédération a alors dépêché une unité spéciale composée de sept robots E.M.M.I. sur ZDR, une planète reculée identifiée comme étant à l'origine de la transmission. Peu après son arrivée sur ZDR, l'unité entière s'est mystérieusement volatilisée. Les X sont-ils encore une réalité ? Et que s'est-il passé sur ZDR ? Il ne tient qu'à moi, la seule personne à être immunisée contre ces parasites, de le découvrir... ~Transmission de l'équipe de développement~ « Ce titre apportera une conclusion à l'arc scénaristique qui conte l'étrange lien entre les destins de Samus Aran et des métroïdes depuis le tout premier jeu Metroid sur Nintendo Entertainment System. » « Celles et ceux qui ont suivi la série ont sans doute des questions au sujet du scénario de Metroid Dread. Les X sont-ils vraiment présents sur ZDR ? Pourquoi les E.M.M.I. chassent-ils Samus ? Comment l'histoire de Samus, des métroïdes, et de leurs destins mêlés va-t-elle prendre fin ? » « D'un autre côté, celles et ceux qui n'ont jamais joué à un jeu Metroid n'ont naturellement aucune idée des événements qui ont précédé ceux de Metroid Dread. Sachez qu'il n'est pas nécessaire de connaître les tenants et aboutissants de la série pour comprendre cette histoire, et n'ayez donc aucune crainte d'en faire votre tout premier jeu Metroid. » Les terrifiants E.M.M.I. Les Explorateurs Mobiles Multiformes Interplanétaires, aussi appelés E.M.M.I., sont des robots hautement mobiles conçus pour l'exploration. La Fédération galactique les a envoyés sur la planète ZDR pour y capturer des formes de vies inconnues et prélever leur ADN. Désormais, et sans raison apparente, ces machines semblent déterminées à poursuivre et capturer Samus. Le blindage des E.M.M.I. est fabriqué à partir des matériaux les plus résistants qui soient. Face à eux, les attaques de Samus sont inopérantes et la meilleure option est généralement la fuite. ~Transmission de l'équipe de développement~ « On peut dire que les E.M.M.I. sont l'aboutissement du concept de menace terrifiante sur lequel nous avons longuement réfléchi. Étant donné que ce sont des robots, ils ne font preuve d'aucune émotion ni d'aucune hésitation. Ils se dirigent droit vers leur cible et l'abattent froidement d'un seul coup. Samus va devoir mener à bien sa mission tout en survivant à ses rencontres avec ces ennemis froids, calculateurs et extrêmement puissants. » Des actions améliorées Les actions de base de Samus ont été améliorées pour rendre le gameplay plus satisfaisant que jamais. Pour la suite de ce rapport, nous allons vous présenter quelques-unes des actions montrées au cours de la bande-annonce. Frappe de riposte et frappe en course Une frappe de riposte placée au bon moment permet à Samus d'attaquer le point faible de son adversaire. Cette technique a été introduite dans Metroid: Samus Returns sur les consoles de la famille Nintendo 3DS. Dans ce nouvel opus, Samus peut maintenant effectuer cette attaque tout en courant grâce à la frappe en course qui lui permet d'adopter une approche bien plus offensive. Visée libre Samus peut tirer dans toutes les directions. Dans Metroid: Samus Returns, elle devait se tenir immobile pour pouvoir le faire, mais elle est maintenant capable d'ajuster son angle de tir tout en se déplaçant. Glissade La glissade est un nouvel ajout de cet épisode, elle permet à Samus de se faufiler dans les passages étroits sans ralentir. Arachnoaimant Grâce à cette nouvelle capacité, Samus peut se déplacer, tirer et même riposter tout en restant accrochée aux cloisons magnétiques bleues qui recouvrent certaines parois. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Nous avons apporté de nombreuses améliorations aux capacités et à la mobilité de Samus, afin d'ajouter davantage de nervosité et de fluidité au gameplay. » « Les actions de base de Samus ont été améliorées grâce à la collaboration entre l'équipe Metroid de chez Nintendo et MercurySteam Entertainment, qui a travaillé sur Metroid: Samus Returns, le remake de Metroid II: Return of Samus sorti sur les consoles de la famille Nintendo 3DS. » Au sujet des autres scènes notables D'autres scènes riches en détails ont été montrées dans la bande-annonce, nous prévoyons de nous y intéresser dans les prochains rapports Metroid Dread. Restez à l'écoute ! ~Transmission de l'équipe de développement~ « Nous avons finalement annoncé Metroid Dread, le concept auquel nous voulions donner le jour depuis maintenant plus de 15 ans. Il y a bien d'autres informations que nous aimerions partager avec vous dans les temps à venir, alors restez à l'écoute pour de prochains rapports Metroid Dread. »

Dans le prochain rapport... Dans le prochain volume des rapports Metroid Dread, vous en apprendrez plus sur les changements que les E.M.M.I. apportent dans le monde de Metroid.

