Metroid revient en force sur l'eShop de la Wii U suite à la présentation de Metroid Dread

Alors que beaucoup de joueurs espéraient avoir des infos sur Metroid Prime 4, c'est finalement Metroid Dread qui a été dévoilé par lors du Nintendo Direct de l'E3 2021 (voir toutes les annonces ICI) Une annonce inattendue mais qui a été plutôt bien reçue, le jeu promettant d'être explosif. En quelques minutes à peine, le titre et ses deux amiibo se retrouvaient d'ailleurs en tête des précommandes sur Amazon et différentes enseignes. Un vrai succès qui a donné envie, semble-t-il, à de nombreux joueurs de rejouer aux anciens épisodes rien que pour le plaisir de retrouver la magie et l'ambiance de la série... Le problème c'est que sur Nintendo Switch, à part les jeux NES et Super Nintendo du Nintendo Switch Online, la célèbre série est pour le moment absente...

On est donc pas étonné d'apprendre que les joueurs se sont rabattus sur l'eShop de la Nintendo Switch. En effet, certains joueurs (dont un certain Pigs4ben ) ont fait remarquer que de nombreux jeux Metroid se retrouvaient dans le top des meilleures ventes de l'eShop de la Wii U. Il est vrai que la console au GamePad a, contrairement à la Nintendo Switch, pas mal de jeux en stock : Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Metroid Prime Trilogy, Metroid Other M et même l'épisode DS Metroid Prime Hunters !

Et pour ceux qui n'ont pas de Wii U, il y a aussi Metroid sur 3DS notamment Metroid II version Game Boy mais aussi Metroid Samus Returns ou encore Metroid Prime Federation Force. Alors avez-vous ressorti vos anciens jeux pour le plaisir de retrouver Samus avant son retour dans Metroid Dread ? n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires

