Metroid Dread : a quoi vont servir les nouvelles figurines amiibo ?

Dévoilé dans le Nintendo Direct de l'E3 (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) Metroid Dread est un nouvel épisode de la saga Metroid en 2D. On y dirigera une nouvelle fois la chasseuse de primes, Samus Aran qui dans sa nouvelle armure blindée de nouvelles armes se retrouvera une fois encore propulsée, seule, sur une planète hostile ou elle devra faire face à des formes de vie redoutables mais aussi aux effroyables robots E.M.M.I... Pour célébrer la sortie du jeu comme il se doit, elle sera accompagnée par deux nouveaux amiibo : l'amiibo samus dans sa nouvelle armure et l'amibo de l'E.M.M.I; deux nouveaux amiibo qui viendront grossir la collection et dont le site officiel de Nintendo vient de révéler leur fonction dans le jeu.

L'amiibo de Samus permettra d'obtenir une réserve d'énergie supplémentaire ajoutant 100 points à son énergie vitale

L'amiibo de l'E.M.M.I. permettra à Samus d'obtenir une grande réserve de missiles supplémentaire ajoutant 10 missiles de plus.

Notez les deux amiibo ne pourront être utilisés qu'une fois par jour. On ne sait pas encore si les autres amiibo Metroid pourront être utilisés dans le jeu.