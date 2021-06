E3 2021 : retrouvez tous les détails et toutes les annonces du Nintendo Direct

Le Nintendo Direct de l'E3 2021 que vous pouvez voir (et revoir) ICI : c'est parti. Retrouvez sur cette page TOUTES les annonces du Direct au fur et à mesure sachant que chaque annonce fera l'objet d'une news dédiée et à ce moment là les liens seront ajoutés. c'est donc un article à retenir car logiquement, à terme, vous y retrouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le NlNTEND0 DlRECT sans jamais oser le demander ! En prime retrouvez les liens de quelques news emblématiques de cet E3.

Kazuya de Tekken intègre le roster de Super Smash Bros ultimate. Des infos à venir prochainement : le 28 juin à 16h

Life is Strange : remastered Collection : courant 2021

Marvel's Guardians of The Galaxy le 26 octobre

Worms Rumble disponible le 23 juin

Zelda Skyward Sword le 16 juillet

dévoilé La suite de Zelda Breath of The Wild se dévoile un peu... Elle ne sortira pas cette année mais l'année prochaine.

